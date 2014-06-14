دولت برای کمک به توسعه حمل و نقل عمومی زمان را از دست ندهد

به گزارش خبرگزاري مهر، سید علی میرنجاتی افزود: درد کلان شهرها یعنی کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و درمان آن یعنی توسعه ناوگان کاملاً مشخص است، ضمن این که تأثیر توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی در کاهش مصرف سوخت، ارتقای سلامت و بهداشت عمومی و صرفه جویی در زمان و وقت، به لحاظ علمی و کارشناسی قابل اثبات است.

وی با اعلام این که وزارت کشور به نیابت از شهرداری ها در قالب توافقی کلی با وزارت نفت باید در اجرایی شدن وعده وزیر محترم نفت در خصوص کمک به توسعه حمل و نقل عمومی اقدام کند، تأکید کرد: کلان شهرها حداقل سه هزار دستگاه اتوبوس و هزاران دستگاه تاکسی کم دارند، ضمن این که شهرهایمان عموماً قطار شهری ندارند و تهران و مشهد نیز که دارای این امکان می باشند با کمبود قطار مواجه هستند و با کمک دولت کلان شهرها باید به حداقل استاندارد لازم برسند.

مدیر دبیرخانه کلان شهرهای کشور در پایان با تأکید بر این که نباید زمان را بیش از این از دست بدهیم، چرا که تا چشم بر هم بزنیم سال تمام می شود، خاطرنشان کرد: با استدلال و منطق و ارائه گزارش کارشناسی و علمی و طرح توجیهی اثبات می کنیم چه از طریق واردات و چه به وسیله تولید داخل باید نسبت به رفع کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان مهم ترین مشکل کلان شهرهای کشور اقدام کرده و با همفکری و تعامل مسائل و مشکلات موجود را حل و فصل کنیم.