برنامه وزارت بهداشت برای جبران کمبود پرستار/ کاهش 500 میلیون دلاری واردات دارو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون که روز شنبه در تالار ایوان شمس برگزار شد، در پاسخ به برخی درخواست‌ها مبنی بر افزایش حقوق پرسنل سازمان انتقال خون و اختصاص 35 درصد حق جذب به آنها، گفت: در این زمینه شرمنده تمام پرسنل وزارت بهداشت هستیم. متاسفانه این موضوع تکیه‌کلام من شده است و نمی‌دانم که چه زمانی برطرف می‌شود.

وی افزود: وقتی که از پرسنل سازمان انتقال خون صحبت می‌شود، پرسنل اورژانسها، پرستاران، آزمایشگاهها، تکنیسین‌های رادیولوژی، اتاق عمل و حرفه های مختلف پزشکی نیز انتظار دارند که به آنها نیز فکر کنیم حتما این کار انجام می‌شود. در این زمینه انتظار داریم که مجلس و دولت این قشر زحمتکش را ببینند.

وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت، وزارتخانه‌ای است که مسئولیت سنگینی برعهده دارد. خط اول و خط مقدم ما پرسنل ما در سراسر کشور و همچنین جامعه پزشکی هستند. اما متاسفانه عقب‌ماندگی جدی در بحث اعتبارات داریم که این عقب‌ماندگی در طول سال های گذشته ایجاد شده و اکنون نیازمند توجه ویژه است. آنچه که اکنون در دولت در قالب طرح تحول سلامت مطرح است، صرفا متوجه مردم است نه پرسنل وزارت بهداشت.

وی افزود: پرسنل سازمان انتقال خون نیز درخواست ویژه‌ای ندارند بلکه آنها انتظار دارند که مشابه سایر فعالان در دانشگاه‌های علوم پزشکی درنظر گرفته شوند. ما 420 هزار پرسنل داریم که بخش کوچکی از آنها در سازمان انتقال خون فعال هستند. این اتفاق باید برای تمام پرسنل وزارت بهداشت پیش آید.

وزیر بهداشت ادامه داد: با توجه به اقبالی که مردم به برنامه‌های دولت در حوزه بهداشت و درمان پیدا کرده‌اند، فشار کار پرسنل وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و بیمارستانها به تدریج افزایش یافته است و لازم است که تمام این پرسنل به نوعی در نظر گرفته شوند. در مورد پرداختی‌ها و معوقات باید بگویم که علی‌رغم تمام تلاش دولت اما ما هنوز حدود هفت ماه به پرسنل و پزشکان بدهکاریم. در این زمینه صحبت‌هایی در هیئت وزیران با رئیس جمهور، معاون اول و همچنین معاون برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی داشته‌ام. قول‌هایی در این باره داده شده است که امیدواریم بزودی عملیاتی شود.

جبران کمبود پرستار

هاشمی در پاسخ به سئوالی درباره جبران کمبود پرستار در مراکز درمانی گفت: می‌دانم که فشار کاری پرستاران زیاد است. از زحمات آنها تشکر می‌کنم. کمبودهای بسیاری در این زمینه وجود دارد. بر همین اساس مجوز استفاده از دانشجویان پرستاری ترم 6 به بعد را داده‌ایم. سه روز گذشته این اجازه برای پرستاران و بهیاران داده شده است. به این ترتیب دانشگاه‌ها و بیمارستانها می‌توانند موارد کمبود را به صورت قراردادی یا استفاده ساعتی از پرستاران جبران کنند تا به این ترتیب فشار کاری پرستاران کاهش یابد.

برنامه‌ریزی برای کاهش 500 میلیون دلاری واردات دارو

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کمبود فاکتور 7 بیماران هموفیلی و همچنین افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص گفت: در جهت حمایت از تولید داخل، مقداری بر اضافه پرداختی بیماران جهت تهیه داروهای وارداتی اضافه شد. چرا که این داروها مشابه تولید داخل و حتی با کیفیت بهتر را دارند اما در عین حال به سازمان غذا و دارو ابلاغیه‌ای داده‌ام که شرایط همچنان مشابه گذشته باشد تا اطلاع‌رسانی مناسب به بیماران در این زمینه صورت گیرد.

هاشمی افزود: خواهشم از پزشکان و بیماران آن است که به داروهای داخلی اعتماد داشته باشند. تا کی می‌توانیم به واردات توجه کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه داریم که امسال واردات را حداقل 500 میلیون دلار کاهش دهیم. این امر شدنی نیست مگر با همراهی پزشکان و بیماران. از 6 ماه آینده آن چه که سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته که البته تصمیمی منطقی و در راستای اقتصاد مقاومتی است، عملیاتی خواهد شد.

وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره استقبال مردم از رایگان شدن زایمان طبیعی، گفت: از نظر پزشکی مزایای زایمان طبیعی باید برای خانمهای باردار تبیین شود. چرا که بی‌تردید زایمان طبیعی در سلامت آنها بسیار موثر خواهد بود. هرچند برخی دانشگاهها افزایش حدود 7 تا 8 درصدی آمار زایمان طبیعی را اعلام کرده‌اند اما دانشگاهی هم داشته‌ایم که افزایش سزارین را اعلام کرده است. بی‌تردید در نظام اعتباربخشی بیمارستانها نسبت زایمان طبیعی به زایمان سزارین یکی از ملاکهای مهم خواهد بود. کارنامه دولت در این زمینه طی یکی دو سال آینده مشخص خواهد شد.