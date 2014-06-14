فاز اول پروژه 1500 واحدی سپهبد علی صیاد شیرازی در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، فرمانده ارتش خراسان جنوبی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح 693 واحد از پروژه یک هزار و 500 واحدی سپهبد علی صیاد شیرازی، اظهار کرد: شهداء برای عزت، سربلندی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

سرهنگ قوام یوسفی با اشاره به اینکه طراحی پروژه یک هزار و 500 واحدی سپهبد علی صیاد شیرازی در سایت 27 هکتاری در سال 1389 انجام شده است، افزود: این پروژه در کمیسیون مربوطه سازمان راه و شهرسازی استان در قالب دو مجموعه کلی 693 واحد غربی فاز یک و 798 واحد شرقی در فاز دو به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز اول این پروژه با 693 واحد از فرودین 1390 در شهرستان بیرجند آغاز شده است، بیان کرد: فاز اول این پروژه در دو تیپ 285 واحدی و 408 واحدی با زیربنای 131 هزار و 245 مترمربع اجرایی شده است.

سرهنگ یوسفی ادامه داد: بطور میانیگین زیربنای مفید هر واحد در فاز اول 120 مترمربع است که در حال حاضر تیپ یک فاز اول از 91 درصد و تیپ دوم این فاز از 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخودار است.

وی با اشاره به اینکه با همکاری بانک مسکن استان برای هر پروژه 20 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است، اظهار کرد: در زمینه احداث این پروژه 43 تا 45 میلیون تومان آورده کارکنان ارتش بوده است.

فرمانده ارشد ارتش در خراسان جنوبی با بیان اینکه این واحدها از نعمت برق و آب برخودار هستند، افزود: برای برق رسانی به فاز یک این پروژه یک میلیارد و 30 میلیون ریال اعتبارو برای آبرسانی به این پروژه چهار میلیارد و 450 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

سرهنگ یوسفی با بیان اینکه ایستگاه فشار گاز در فاز اول این پروژه نصب نشده است، افزود: با پیگیری های صورت گرفته زمین برای نصب ایستگاه فشار به شرکت گاز واگذار شده و گازرسانی به این پروژه تا پایان مردادماه به اتمام می‌رسد.

فاز دوم از 13 درصد پیشرفت فیزیکی برخودار است

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون فاز دوم پروژه یک هزار و 500 واحدی سپهبد علی صیاد شیرازی با 793 واحد در دست احداث است، افزود: این پروژه از 13 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. سرهنگ یوسفی ادامه اداد: فاز دوم این پروژه در آبان ماه سال گذشته کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه زیربنای مفید در واحد‌های این فاز 78 تا 117 متر است، گفت: هم اکنون هیچ کار خدماتی در این فاز انجام نشده و وضعیت زمین‌های تجاری این فاز نامشخص است.

سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه تاکنون پیگری های زیادی در زمینه احداث مدرسه و مسجد در فاز اول این پروژه انجام شده است،اظهارکرد: دراین زمینه اداره کل اوقاف نسبت به احداث مسجد و اداره کل توسعه و تجهیز مدارس نسبت به احداث مدرسه قول مساعد داده اند.

جانشین قرارگاه منطقه ای شمال شرق کشور نیز در مراسم افتتاح 693 واحد پروژه سپهبد علی صیاد شیرازی با اشاره به اینکه امنیت یکی از نعمت های بزرگ الهی است، افزود: امنیت به وسیله نیروی‌های نظامی و پشتیبانی همه مردم ایجاد می‌شود.

امیر سرتیپ دوم هادی پوراسماعیلی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی در راستای فرامین مقام معظم رهبری ازهیچ کوششی فروگذار نمی کند، افزود: در این رابطه نیاز است که در کشور سربازان قدرتمند پرورش دهیم.

وی با بیان اینکه ماهمگی سربازان امام زمان هستیم که باید در این راستا تلاش کنیم که با خصلت‌های این امام همام مشتبه شویم، افزود: حفظ جمعیت در جامعه یکی از ملزمات نظامی است.