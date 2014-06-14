53 پروژه بخش کشاورزی در البرز همزمان افتتاح شد/ افزایش 1000 تنی ظرفیت تولید تخم مرغ در البرز

مسعود کریمی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در پروژه اول از باغ پسته 38 هکتاری که تمامی آن توسط سیستم های مکانیزه آبیاری می شد بازدید به عمل آمد که آب مورد نیاز برای آبیاری این باغ توسط دو استخر تامین شده و کشاروز این مجموعه در صدد است از این استخرها برای پرورش ماهی نیز بهره بگیرد.

وی ادامه داد: در کنار باغ پسته یاد شده که در شهرستان اشتهارد واقع شده بود به صورت همزمان یک واحد 70 هزار قطعه ای مرغ تخم گذار که تمامی سیستم جمع آوری تخم مرغ و کود آن مکانیزه تعبیه شده است نیز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه شهرستان اشتهارد به لحاظ اقلیمی از پتانسیل های مناسبی برخوردار است، اظهار داشت: با افتتاح این واحد مرغ تخم گذار سالانه یک هزار تن به ظرفیت تولید تخم مرغ در البرز اضافه می شود.

مسعودی افزود: خوشبختانه با افتتاح این واحد تولیدی صنعتی در فصل پاییز که با افزایش تقاضا برای تخم مرغ مواجه هستیم افزایش تولید هم خواهیم داشت.

وی همچنین در خصوص باغ پسته نیز گفت: امید می رود این باغ به پایولت آموزشی تبدیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از پروژه دوم بهره برداری شده در ماهدشت کرج خبر داد و اظهار داشت: این پروژه طرح استفاده از پساب فاضلاب ماهدشت بوده است که خوشبختانه تا کنون شاهد پیشرفت فیزیکی 80 درصدی آن بوده ایم.

کریمی ادامه داد: اجرای این پروژه به منظور استفاده بهینه از منابع آبی در بخش کشاورزی در سفر هیئت دولت قبل پیشنهاد داده شده بود که امید می رود با تامین اعتبارات باقی مانده مورد نیاز، پروژه مورد نظر در هفته دولت سال جاری به بهره برداری برسد.

وی گفت: در این طرح تسطیح اراضی به صورت کامل انجام شده است و در انتظار انتقال آب با لوله گذاری مناسب برای انتقال به مزارع کشاورزی هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه هفت و نیم کیلومتر خطوط انتقال آب این پروژه نیازمند حداقل چهار میلیارد اعتبار است، تصریح کرد: خوشبختانه

کولیوند نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بازدید از این پروژه با تاکید بر مدیریت آب و پشتیبانی از این طرح برای تامین اعتبارات مورد نیاز اعلام حمایت کرد.

کریمی اعلام کرد: متاسفانه 75 درصد منابع آبی البرز به تهران منتقل می شود و تنها 25 درصد به مصرف داخل می رسد.

وی در ادامه به افتتاح طرح الگویی کشت سیب اشاره کرد و گفت: در باغی در محمد شهر کرج طرح الگویی کشت سیب پایه مالینگ به بهره برداری رسید که پیش بینی تولید 80 تن در هکتار سیب در این نهالستان می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: در کنار این نهالستان مرکز تولید قارچ نیز مورد بازدید قرار گرفت که این بخش نیز با بهینه کردن تجهیزات تولید قارچ را از 200 تن به 550 تن ارتقا داده بود.

کریمی در پایان گفت: با افتتاح 53 پروژه کشاورزی در بخش های دام و طیور، آب و خاک، ترویجی و تحقیقی، تولیدات گیاهی و ... در هفته جهاد کشاورزی 800 خانوار بهره مند خواهند شد.

