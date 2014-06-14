دولت به تعهدات خود در مورد سد شهریار میانه عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مددی شنبه در بازدید وزیر نیرو از سد شهریار شهرستان میانه گفت: متاسفانه با وجود اتمام ساخت سد شهریار، دولت به تعهد خود مبنی بر احياي هفت هزار هکتار از زمين هاي مستعد بخش كاغذكنان و پنج هزار هكتار از بخش کندوان که هم زمان با اجرای پروژهداده شده بود، عمل نکرده و هیچ گونه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه سد شهريار براي تامين آب صنعتي و كشاورزي و كمك به سد سفيدرود احداث شده، اظهار داشت: مشخص نیست به چه دلیل تمام منابع مربوط به شهرستان میانه و طرح های آن اتلاف و ضربه مهلكی به اقتصاد، كشاورزي و صنعت آن وارد شده و روستاهای میانه را مهاجرفرست کرده بطوریکه جمعیت روستایی این شهرستان از 32 هزار نفر به شش هزار نفر تقليل یافته که جلوگیری از این وضعیت نیازمند عمل دولت به تعهدات خود است.

مددی هدف نهايي از ساخت سد گرمي چاي را انتقال آب شرب به شهر ميانه دانست و افزود: با توجه به توسعه يافتگی شهرستان و آلودگی بعضی از چاه های آب که منجر به خروج آنها از مدار می شوند، با مشكل اساسي کمی آبی مواجه هستیم و امنيت جاني مردم ميانه در خطراست به طوری که با شركت هاي متعددي وارد مذاکره شده و در نهایت با شركت خراسان به توافق رسیدیم و موفق به اخذ مجوز 56 در مورخه 30 خرداد سالجاری شده ایم تا عملیات اتمام سد گرمی چای صورت گیرد و از وزیر محترم درخواست صدور دستور شروع به كار این سد را داریم تا مشكل آب شرب ميانه حل شود.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در پایان از عدم هماهنگی مدیریت امور آب و جهاد کشاورزی شهرستان انتقاد کرده و گفت: با اینکه 14 سال از آبگیری سد ایدغموش گذشته ولی متاسفانه پایاب این سد به مرحله اجرا نرسیده و این امر ضربه مهلکی به اقتصاد کشاورزی منطقه زده و به همین دلیل خواستار تامین منابع مالی از طرف دولت برای اجرای پروژه های آبی در شهرستان میانه هستیم.