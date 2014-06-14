کشف محموله شمش طلا قبل از خروج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار يحيي شرفي گفت: در پي تغييرات و نوسانات ارز و فلزات گرانبها در بازارهاي جهاني و اطلاع از گرايش برخي افراد سودجو براي وارد کردن اينگونه فلزات به استان از آن سوي مرزها، مراتب به طور ويژه در دستور کار پليس قرار گرفت. در اين راستا پليس پس از تحقيقات دامنه دار و گسترش چتر اطلاعاتي يک دستگاه اتوبوس حامل بار قاچاق را شناسايي و در سه راه ائواوغلو خوي اقدام به متوقف کردن آن کردند.

وی با اشاره به اينکه در بازرسي هاي به عمل آمده از اين اتوبوس تعداد 34 عدد شمش 30 کيلوگرمي مشکوک به طلا و نقره به همراه يک هزار و 301 کيلو دانه هاي تسبيح نقره اي کشف شده است ، افزود: کل اقلام مکشوفه در مجموع مقدار دو هزار و 321 کيلو گرم فلزات گرانبها را شامل مي شود که جهت ارزش گذاري به ميادي ذيصلاح ارسال شده است.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی افزود: همچنين تعداد 400 عدد بلبرينگ چرخ خودروي نيز از سودجويان ضبط شد که در اين راستا سه نفر دستگير و با تشکيل پرونده مقدماتي جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع ذي صلاح قضايي شدند.