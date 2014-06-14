امسال سهم اعتبارات آبادان از محل تملک دارایی استان به 295 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آبادان با اشاره به اعتبار واقعی تخصیص یافته شهرستان از اعتبار 590 میلیارد ریالی مصوب در سال گذشته گفت: آنچه به طور واقعی از این اعتبار در سال گذشته به شهرستان آبادان تخصیص یافت 150 میلیارد ریال یعنی حدود 20.5 درصد از اعتبار مصوب بوده است.



وی با بیان اینکه بودجه جاری واقعی آبادان در سال جاری 200 میلیارد ریال با 33 درصد افزایش نسبت به اعتبار واقعی تخصیص یافته در سال گذشته است، افزود: اعتبار سال گذشته برای اجرای 228 پروژه در شهرستان پیش بینی شده بود.



شهبازی اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان در سال گذشته 21 درصد بوده است و این در حالی است که متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه ها در استان به 38 درصد بالغ می شود.



وی ابراز امیدواری کرد تا با دریافت اعتبارات سایر بخشها همچون توسعه ای، اعتبار نفت، موردی و سایر موارد بتوانیم بهبود خوبی در وضعیت اعتباری شهرستان حاصل کنیم.



فرماندار آبادان تصریح کرد: آنچه که امروز تحت عنوان اعتبارات به شهرستان تخصیص داده شده ماحصل تلاش اعضای شورای برنامه ریزی استان بوده است.



شهبازی موضوع اولویت بندی طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا و سپس سایر موارد را در جهت اجرا و تکمیل با توجه به اعتبارات کم امسال را از مسئولان دستگاه های اجرایی شهر خواستار شد.



وی یادآور شد: پروژه هایی که دارای پیشرفت فیزیکی کمتری هستند باید به سمت بخش خصوصی هدایت شوند.



شهبازی ابراز امیدواری کرد تا با همت و همراهی مدیران شهرستان و مسئولان استان بتوانیم اعتبارات خوبی را برای توسعه و عمران شهری جذب کنیم.



وی با بیان اینکه فرصتهای خوبی برای جذب اعتبار بیشتر وجود دارد، گفت: جای هیچگونه نگرانی از بابت کمبود اعتبارات سال جاری وجود ندارد، ما شعارهای دولت تدبیر وامید را واقعی می دانیم و به طور قطع علاوه بر اعتبارات جاری واقعی که امسال تخصیص می یابد باید از سایر منابع نیز برای دریافت اعتبارات بیشتر تلاش کنیم.



فرماندار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع قرار گرفتن شهر آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی باید ضمن تعامل و همراهی مناسب با مسئولان این سازمان از انتفاعات این منطقه استفاده کنند.



به گفته شهبازی، اخیرا رئیس شهرک صنعتی آبادان در نامه ای ضمن اعلام آخرین وضعیت 74 واحد صنعتی راکد و غیر فعال در این شهرک خطاب به مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند از آنان برای رفع مشکلات این واحدها کمک و مساعدت خواسته است ضمن آنکه اداره آبفا نیز در نامه ای دیگر خواهان حمایت مالی 250 میلیون تومانی این سازمان جهت کمک به تکمیل فاضلاب و ترمیم شبکه آب شرب شهری شده است.



فرماندار آبادان گفت: باید اطلاعات لازم برای کمک و همراهی سازمان منطقه آزاد اروند برای عمران و آبادانی شهر آبادان در قالب ارائه اطلاعات از آخرین وضعیت کاری دستگاه های اجرایی شهر که نیاز به کمک دارند در اختیار این سازمان قرار گیرد.



شهبازی بار دیگر ابراز امیدواری کرد تا با پیگیری که مسئولان دستگاه های اجرایی انجام می دهند بتوانیم اعتبارات خوب و قابل توجهی را برای شهرستان دریافت کنیم.

