آثار گرافیکی یک هنرمند در نگارستان اشراق قم به نمایش گذاشته شد

محمدصادق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه آثار گرافیکی هنرمند پیشکسوت،‌ ساعد مشکی با موضوع اجتماعی و فرهنگی شامل پوستر و مجموعه لوگو و مجموعه طرح جلد کتابهایی در نگارستان اشراق قم برپا شده است.

وی با اشاره به حرفه ای و برجسته بودن آثار نمایشگاه بیان داشت: در این نمایشگاه آثار در قالب 18 پوستر، 27 لوگو و 61 جلد کتاب در معرض دید قرار گرفته است.

مدیر نگارستان اشراق قم عنوان کرد: این نمایشگاه تا 30 ام خرداد ماه برپا بوده و علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند صبح‌ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 17 تا 20 به نگارستان اشراق واقع در خیابان شهدا (صفائیه) مراجعه کنند.

گفتنی است نگارستان اشراق قم در ایام و مناسبت‌های خاص آثاری از هنرمندان برجسته را در معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.

