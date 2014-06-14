  1. استانها
  2. قم
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۴۹

نوری به مهر خبر داد:

آثار گرافیکی یک هنرمند در نگارستان اشراق قم به نمایش گذاشته شد

آثار گرافیکی یک هنرمند در نگارستان اشراق قم به نمایش گذاشته شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر نگارستان اشراق قم گفت: تعدادی از آثار برجسته گرافیکی هنرمند پیشکسوت،‌ ساعد مشکی در نگارستان اشراق قم برپا شد.

محمدصادق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه آثار گرافیکی هنرمند پیشکسوت،‌ ساعد مشکی با موضوع اجتماعی و فرهنگی شامل پوستر و مجموعه لوگو و مجموعه طرح جلد کتابهایی در نگارستان اشراق قم برپا شده است.

وی با اشاره به حرفه ای و برجسته بودن آثار نمایشگاه بیان داشت: در این نمایشگاه آثار در قالب 18 پوستر، 27 لوگو و 61 جلد کتاب در معرض دید قرار گرفته است.

مدیر نگارستان اشراق قم عنوان کرد: این نمایشگاه تا 30 ام خرداد ماه برپا بوده و علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند صبح‌ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 17 تا 20 به نگارستان اشراق واقع در خیابان شهدا (صفائیه) مراجعه کنند.

گفتنی است نگارستان اشراق قم در ایام و مناسبت‌های خاص آثاری از هنرمندان برجسته را در معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.
 

کد مطلب 2311199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها