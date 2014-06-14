۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

ثبت سه درخت کهنسال در فهرست میراث در خطر

مدیرکل ثبت آثار تاریخی گفت: سه درخت کهنسال در فهرست میراث در خطر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کمیته میراث جهانی ملموس و ناملموس پیش از ظهر شنبه در ساختمان ارگ آزادی با حضور معاون میراث فرهنگی، مدیر کل ثبت آثار تاریخی و مدیر مرکز منطقه ای میراث ناملموس برگزار شد.

در این برنامه فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثار تاریخی بیان کرد: اواخر هفته گذشته کمیته ملی ثبت و حریم میراث طبیعی برگزار شد و در آن 14 اثر از جمله 5 درخت کهنسال در استان خراسان شمالی، 3 درخت کهنسال چنار در فهرست میراث در خطر به ثبت رسیدند چون وضعیت این 3 درخت از نظر حفاظتی قابل قبول نبود و با این شرط ثبت شد که در سه ماه آینده خطرات آن رفع شود.

وی گفت: همچنین چشمه قصر یعقوب که در باورهای محلی بسیار مهم است به ثبت رسید. اسم وقایعی که برای این چشمه اتفاق افتاده در متون تاریخی ذکر شده است.

