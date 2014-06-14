باید درک درستی از نیازها و خواسته های جوانان داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر ،در این مراسم محمد ابویی، رئیس خانه شهریاران جوان ضمن عرض خیرمقدم به جوانان شهر تهران وشهردار تهران و دیگر مسئولین حاضر در مراسم و همچنین تبریک ایام شعبانیه و هفته جوان گفت: یکی از مهم ترین محورهای کاری ما در دوره جدید فعالیت خانه شهریاران جوان؛ ساماندهی و مشارکت جوانان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است.انشالله بتوانیم هویت جدیدی را برای خانه شهریاران جوان رقم بزنیم.

ابویی در ادامه با اشاره به تجربیات ارزنده و شایسته مدیریت سابق خانه شهریاران جوان گفت:امیدواریم با اتکا به آن تجربیات و نیز برنامه ها و سیاست های جدید خانه شهریاران جوان که همان ترویج آیین شهریاری، شناسایی و ساماندهی شهریاران جوان در شهر تهران است؛ هویت انقلابی و مذهبی را با رویکرد نشاط و شادابی دنبال کنیم.

رئیس خانه شهریاران جوان در ادامه تاکید کرد: جوانان ما با آگاهی، بصیرت و اراده سترگ، در سایه سار امن الهی با اتکا به نیروی سرشار جوانی می توانند به اهداف متعالی خود دست پیدا کنند.

وی در پایان گفت: امیدواریم با حمایت اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران و شهردار محترم تهران حرکت جدیدی را برای جوانان در شهر تهران داشته باشیم.

همچنین در این مراسم محمد باقر قالیباف -شهردار تهران نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد منجی عالم بشریت (عج)، گفت: اگر بنده امروز مدیون انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، امام راحل، شهدا و مردم هستم به جهت فرصتی است که انقلاب اسلامی در اختیار یک جوان گمنام، بی‌نام و نشان و ساکن روستا که در آن صحبتی از قدرت، ثروت، حمایت و رانت نبود، گذاشت. برای جبران این نعمت الهی خود را مدیون شما جوانان می‌دانم و ما باید این فرصت را برای جوانان دهه 70 و 80 فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در معاد هم که انسانها برانگیخته می‌شوند به صورت جوانی ظهور پیدا می‌کنند؛ جوانی مهمترین مقطع زندگی هر انسان است شاید به خاطر خلوص و آرمانگرایی در جوانان است. خوشا به حال کسانی که بتوانند این خلوص نفس و آرمانگرایی را در تمام طول عمر خود حفظ کنند.

وی گفت: هیچ لحظه‌ای طلایی‌تر از این نیست که روحیه آمارنگرایی با منفعت عمومی پیوند خورده و جامعه را به مسیر پرشتاب و صحیح خود حرکت دهد.



شهردار تهران خاطرنشان کرد: یک انتقاد وجود دارد که به خود بنده نیز وارد است متاسفانه غفلت ما در دهه‌های بعدی انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان بی‌توجهی به جوانان جامعه بود؛ این غفلت بزرگی بود که اتفاق افتاد، این یک بحث سیاسی یا متعلق به این زمان نیست بلکه چالش بزرگ جامعه ماست؛ جامعه ما در کلیت به سمت پیری می‌رود و متاسفانه درحوزه مدیریتی نیز همین مسیر را طی می‌کنیم و باید به این آسیب مهم توجه کنیم.

قالیباف با اشاره به توجه به جوانگرایی و جوان‌‌محوری افزود: جوانگرایی به این معنی است که مدیران درک درستی از خواسته‌های جوانان داشته و به آنها اعتماد کنند. جوان‌محوری نیز فرصت امید، نشاط، تحرک، پویایی و خلاقیت درجوان‌ها میدان داده شود. اما بعضی اوقات با جوانگرایی در مقابل شایسته‌سالاری ایستادیم. باید بتوانیم نیروی جوانی با خرد و تجربه به هم پیوند دهیم. چرا که اگر اینگونه عمل نکنیم از یک نیروی سرشار محروم می‌شویم.

وی تصریح کرد: انصافا انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را جوانان به ثمر رساندند، امروز اگر پیشرفت علمی داریم به دلیل پیشتازی جوان‌هاست باید بگویم میانگین سنی مهندسان سازنده پل صدر 33 سال بود و در واقع با شجاعت آنها ما مدیران جرات انجام دادن این پروژه را پید ا کرد.

به جوانان خود اعتماد و اطمینان داشته باشیم

شهردار تهران در پایان گفت: به خودم و مسئولان می‌گویم که مطمئن باشیم جوان‌ها به ما اعتماد دارند و ما نیز باید به آنها نیز اعتماد داشته باشیم و به جوان ها می‌گویم هرگز باورتان را به تغییر در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید از دست ندهید. این شما هستید که می‌توانید محور هر تغییری به سمت رشد و تعالی باشید.

همچنین در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین امرودی معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز گفت: معتقدم تنها شما جوانان می توانید در این کشور در حوزه فرهنگی، دینی، اجتماعی، علمی، هنری، حوزه های فنی و ... تحول ایجاد کنید. وی ادامه داد: اگر بناست که ایران در دنیا سربلند باشد، فقط با جوان ایرانی می تواند سربلند شود.





براساس این گزارش در پایان این مراسم از جوانان دیروز و امروز شهر تهران در عرصه‌های عزم ملی، مدیریت جهادی و فرهنگ مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال جدید و تاکید ایشان بر ارتقاء این سه محور تجلیل به عمل آمد.در محور عزم ملی از سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران به عنوان جوان دیروز و خانواده‌ داریوش رضایی نژاد (شهید هسته‌ای) به عنوان جوان امروز، در محور مدیریت جهادی از حجت الاسلام والمسلمین قاسمیان، در حوزه‌ فرهنگ از نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار 143 تجلیل شد، ضمن اینکه در حوزه‌ فرهنگ از دو نفر از برترین های مسابقات قرآنی نیز تقدیر به عمل آمد.همچنین تجلیل از علی محمد مختاری- مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران به عنوان جوان دیروز و مدیر فعال در جهت جوان نمودن چهره‌ شهر و نیز عابد ملکی شهردار منطقه‌ 2 به عنوان جوان ترین شهردار در حوزه‌ مدیریت شهری تقدیر به عمل آمد.

تقدیر از شهردار تهران به عنوان عضو افتخاری خانه شهریاران جوان و اعطای نشان و تندیس شهریاری به عنوان شهریار شهر من و پیوستن شهردار تهران به کمپین یک میلیون امضا برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران و عکس یادگاری شهردار تهران با دبیران شهریاران جوان در مناطق تهران و برترین‌های این همایش از جمله قسمت های این مراسم بود.

همچنین در این مراسم محمود گلزاری معاون وزیر ورزش و جوانان، لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام امرودی معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد و جمعی از مدیران شهری حضور داشتند.

گفتنی است در این مراسم بیانیه خانه شهریاران جوان نیز توسط یکی از اعضای داوطلب خانه شهریاران جوان قرائت شد.

پخش کلیپی از فعالیت های خانه شهریاران جوان،اجرای گروه سرود نوجوانان برتر کشور،اجرای موسیقی زنده علیرضا قربانی نیز از دیگر بخش های این همایش بزرگ بود.