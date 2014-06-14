۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

شمشیربازان اسلحه فلوره در مسابقات اوپن قزاقستان اول شدند

تیم شمشیربازی اسلحه فلوره که به منظور برپایی اردوی آماده‌سازی و شرکت در مسابقات اوپن قزاقستان به این کشور سفر کرده است موفق شد در بخش تیمی این رقابت‌ها به عنوان نخست دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی اوپن قزاقستان در اسلحه فلوره مردان امروز شنبه برگزار شد. 12 تیم در این بخش از مسابقات شرکت داشتند که در میان آنها تیم ایران موفق به کسب عنوان نخست شد.

تیم شمشیربازی اسلحه فلوره در نخستین دیدار خود در رقابت‌های اوپن قزاقستان موفق به شکست تیم "ب" این کشور شد. تیم ایران در دومین دیدار با نتیجه 45 بر 26 از سد تیم ملی ازبکستان گذشت. تیم آلماتی که نفراتی از ترکیب اصلی تیم ملی کشورش را در اختیار داشت، سومین حریف تیم شمشیربازی اسلحه فلوره ایران بود. این بازی با نتیجه 45 بر 36 به سود شمشیربازان کشورمان به پایان رسید.

بدین ترتیب تیم شمشیربازی اسلحه فلوره که با ترکیب علیرضا ادهمی، وحید ذوالفقاری، علیرضا سلیمانی و محمد ادهمی به قزاقستان سفر کرده است، با برگزاری این سه دیدار و پیروزی در آنها به عنوان نخست مسابقات اوپن این کشور دست یافت.

در چارچوب این مسابقات و در بخش انفرادی، روز گذشته علیرضا ادهمی و وحید ذوالفقاری در میان 43 بازیکن شرکت کننده موفق به کسب عنوان سوم مشترک شده بودند.

پیش از این و طی هفته گذشته نیز بانوان شمشیرباز ایران در مسابقات اوپن قزاقستان شرکت کرده بودند.

تیم شمشیربازی اسلحه فلوره مردان تا پایان هفته اردوی آماده سازی خود در قزاقستان را دنبال خواهد کرد.

