۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

قریشی:

70 هزار حدیث در موسوعة نهج البلاغه درج شده است/خلا تفکر نهج البلاغه وار در جامعه

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون امور استان های بنیاد نهج البلاغه کشور گفت: 70 هزار حدیث در موسوعة الاحادیث العلویة به عنوان بزرگ ترین فرهنگ روایی کشور درج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید افشین قریشی ظهر شنبه در آیین رونمایی این اثر فرهنگی تصریح کرد: این کتاب در 30 مجلد و 16 هزار و 348 صفحه غنی ترین اثر روایی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه احادیث این کتاب مجموعه گسترده و غنی از سخنان، خطبه ها، ادعیه و وصایا است، بیان داشت: 10 هزار و 762 حدیث اصل و مابقی فرع است.

وی افزود: علاوه بر این 260 باب اخبار در موضوعات مختلف فقهی، علمی و اخلاقی در این مجموعه گردآوری شده است.

به گفته قریشی استفاده از صحیح ترین نسخ در نقل اخبار و نقل شروح علما پیرامون اخبار از جمله ویژگی های این اثر فرهنگی است.

معاون امور استان های بنیاد نهج البلاغه کشور تدوین کتبی از این دست را از جمله ضروریات معرفی نهج البلاغه دانست و افزود: امروز نگاه غالب جامعه از خلا تفکر نهج البلاغه وار رنج می برد.

وی با بیان اینکه توجه به کاربردی بودن کردن آموزه های نهج البلاغه در تمامی استان ها احساس می شود، ادامه داد: بنیاد نهج البلاغه در تلاش است با انجام پروژه های تحقیقی آموزشی مختلف به بخشی از این نیاز پاسخ گوید.

قریشی افزود: آرمان این نهاد فرهنگی این است که بتواند تفکر علوی را نهادینه کرده و آموزه های نهج البلاغه را در اختیار عموم مردم قرار دهد.

کد مطلب 2311219

