۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۷

حجت الاسلام صفی خانی:

مساجد در کاهش ناهنجاری های اجتماعی تاثیرگذارند

قزوین- خبرگزاری مهر: قائم مقام مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین گفت: مساجد به عنوان کانونهای دینی نقش مهم و تاثیرگذاری دارند و درصورت برنامه ریزی منطقی و جذب جوانان می توان کارهای ارزشمندی در مسیر سالم سازی اجتماع و امور فرهنگی انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی صفی خانی قائم مقام مرکز رسیدگی به امور مساجد استان ظهر شنبه با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حجت الاسلام موسی صفی خانی با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت مساجد شهر قزوین گفت: خوشبختانه  در 118 مسجد شهر قزوین نماز جماعت برگزار می شود و بررپایی برنامه های فرهنگی در کنار اقامه نماز مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.

حجت الاسلام صفی خانی تصریح کرد: در این مساجد ائمه جماعات با سعه صدر به شبهات و مسایل دینی مردم به خصوص نسل نوجوان وجوان پاسخ می دهند که جای قدردانی است.

این مسئول بیان کرد: مساجد امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی نقشی تاثیر گزاری در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی دارند که باید مسئولین در زمینه ساخت و تجهیز مساجد در شهرها اقدام کنند تا ائمه جماعات نیز بتوانند ارتباط و تعامل خوبی با مردم به خصوص جوانان داشته باشند.

حجت الاسلام صفی خانی اظهارداشت: باید به مساجد توجه ویژه ای شود و نقش ائمه جماعات در این مسئله  مشهود است لذا لازم است در این رابطه برنامه هایی برای تشویق و ترغیب مردم به حضور در مساجد به خصوص برای اقامه نماز جماعت صبح در مساجد پیش بینی کنیم.

این مسئول یادآورشد: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوب و با ارزشی است که این ماه خدا فقط برای عبادت، فردی نیست بلکه زمینه ساز حضور افراد و صنوف مختلف در مساجد است که به تقویت امور معنوی هم کمک می کند.

حجت الاسلام صفی خانی از خدمات و تلاش های ارزشمند آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین نسبت به رسیدگی به امور مساجد و ائمه جماعات مساجد در قزوین قدردانی کرد.

سپس آیت الله باریک بین نیزحضور ائمه جماعات در مساجد نیز بیان کرد: ائمه جماعات مساجد باید بیشتر به سوالات و شبهات نسل نوجوان و جوان پاسخ دهند و زمینه حضور و فعالیت خیرین را در مساجد فراهم کنند.

امام جمعه قزوین همچنین از تلاشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد در استان قدردانی کرد.

