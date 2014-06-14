۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۴

توصیه وزارت خارجه به مسافران عراق 

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط امنیتی موجود در عراق ، از کلیه شهروندان کشورمان که قصد عزیمت به عراق را دارند درخواست کرد قبل از عزیمت هماهنگی های لازم را با مراجع ذیربط در سازمان حج و زیارت بعمل آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزارت امور خارجه طی اطلاعیه ای به شهروندان جهت سفر به عراق با توجه به تحولات موجود در این کشور توصیه هایی کرد.

در این اطلاعیه آمده است : 

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط امنیتی موجود در عراق ، از کلیه شهروندان کشورمان که قصد عزیمت به عراق را دارند درخواست می نماید قبل از عزیمت هماهنگی های لازم را با مراجع ذیربط در سازمان حج و زیارت بعمل آورده و تنها از طریق کاروان های تحت نظارت این سازمان به عراق سفر کنند.

گروه های تروریستی تحت عنوان داعش از چندی پیش در حملات مسلحانه به برخی از شهرهای عراق باعث ایجاد ناآرامی در این کشور شده اند .

