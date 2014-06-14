به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شریفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی حفاظت از اراضی ملی است که به عنوان رسالت سازمانی در دستور کار قرار دارد و برنامه‌های مختلفی در این زمینه داریم.

وی با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با پدیده زمین‌خواری در استان بوشهر، بیان داشت: با حکم قضایی، در سال گذشته هشت هزار هکتار از اراضی منابع ملی تصرف شده در استان بوشهر از دست آنان خارج و به بیت‌المال برگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به تشکیل کمیته صیانت از حقوق بیت المال در استان بوشهر خاطرنشان ساخت: مهمترین وظیفه این کمیته حفاظت از بیت‌المال است که نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند.

وی افزود: کمیته صیانت از حقوق بیت‌المال نقش بسیار مهمی در مقابله با زمین‌خواری دارد و با رانت خواری و تصرف زمین به صورت غیرقانونی اراضی ملی مقابله خواهد کرد.

شریفی تصریح کرد: چهار هزار و500 پرونده تصرف اراضی ملی در حال حاضر در کمیسیون ماده 56 در حال بررسی است که امیدواریم تا دو سال آینده همه این پرونده‌ها به سرانجام برسند.

وی با بیان اینکه 100هکتار از اراضی ملی در استان بوشهر به‌زودی دارای سند ثبتی می‌شود، خاطرنشان ساخت: یک میلیون و750 هزارهکتار اراضی منابع ملی در استان بوشهر دارای سند شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر خواستار مقابله جدی با پدیده زمین خواری در استان بوشهر شد و تاکید کرد: این مهم نیازمند همکاری و تلاش همه مسئولان است.