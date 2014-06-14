سناریوی زن خیانتکار برای قتل شوهرش

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر اسفندماه سال گذشته زنی با مراجعه به ماموران پلیس آگاهی از ناپدید شدن مرموز همسرش خبر داد.

وی در شکایت خود گفت: شوهرم به نام حمید کارگر یکی از کارخانه های اطراف شهر است. صبح دیروز برای رفتن به محل کارش از خانه خارج و دیگر بازنگشت.

در ادامه تیمی از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و متوجه شدند زن جوان به نام لیلا و همسرش حدود 6 سال قبل با یکدیگر ازدواج کرده که حاصل این ازدواج دختر 5 ساله ای بود. تحقیقات از بستگان این زوج نشان داد لیلا و حمید هیچ اختلافی با یکدیگر نداشتند.

با گذشت چند روز از این ماجرا کشف جسد مرد ناشناسی در حاشیه شهر به کارآگاهان پلیس آگاهی اطلاع داده شد که با بررسی مشخصات مقتول، مشخص شد جسد کشف شده متعلق به حمید است.

کارآگاهان که در برابر پرونده قتلی قرار گرفته بودند تجسس در این زمینه را آغاز کرده و هفته گذشته متوجه رفتارهای متناقض همسر مقتول شده و او را با دستور قضایی دستگیر کردند.

لیلا در بازجویی های اولیه منکر هر گونه اطلاعی از قتل همسرش شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: من و حمید زندگی خوبی با هم داشتیم. دو سال قبل تصمیم گرفتیم تعمیراتی در خانه انجام دهیم. حمید مرد جوانی به نام رضا را برای جوشکاری به خانه مان آورد که رابطه من و رضا از آن زمان آغاز شد.

پس از گذشت 2 سال رابطه مخفیانه تصمیم به ازدواج با هم گرفتیم اما حمید سد راهم بود. او به هیچ عنوان راضی به جدایی نمی شد به همین خاطر تصمیم به قتل او گرفتیم. شب حادثه من با آبمیوه مسموم حمید را بیهوش کرده و رضا به خانه مان آمد. رضا شوهرم را در حالی که بیهوش بود در صندوق عقب خودرو قرار داد و پس از قتل جسدش را در حاشیه شهر رها کرد.

متهمان پس از اعتراف به جرم خود و بازسازی صحنه جنایت با قرار قانونی روانه زندان شدند.