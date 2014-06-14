مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان اینکه این سری از رقابت‌های کوهپیمایی ویژه انتخابی استان برگزار می‌شود، افزود: بیشتر شرکت‌کنندگان، از تیم‌ها و گروه‌های کوهنوردی و کوهنوردان آزاد هستند.

وی با اشاره به اینکه رقابت‌های کوهپیمایی سریع، تاکنون در ایران برگزار نشده است، تصریح کرد: در این روش و در زمان رقابت، هر دو پای ورزشکار باید روی زمین باشد و در عین حال، مسابقه‌دهنده با سرعت مسیر طی شده در کوه را که سرتاسر آن از سوی داوران نظارت می‌شود، طی کند.

نائب رئیس هیئت کوهنوردی استان اصفهان با تاکید براینکه رقابت‌های کوهپیمایی در دو بخش آقایان و بانوان و با فاصله زمانی 10 دقیقه از یکدیگر آغاز می‌شود، اظهار داشت: نفرات برتر این مسابقه که زمان آن 100 دقیقه در نظر گرفته شده است، به رقابت‌های کشوری اعزام خواهند شد.

وی گفت: در روز یکشنبه پیش‌رو و درساعت چهار بعد از ظهر، برای رقابت‌های کوهپیمایی کوه‌صفه، تمامی اقدامات ایمنی از جمله حضور آمبولانس تدارک دیده شده است.

جعفری افزود: تمامی علاقه‌مندان می‌توانند تا پیش از آغاز رقابت برای ثبت نام به ورودی اول کوه صفه (همراه با مدارک درج شده در سایت هیئت کوهنوردی) و در محل تعیین شده مراجعه کنند.

به گزارش مهر عومل اجرایی نخستین رقابت‌های کوهپیمایی اصفهان شامل امین جلوانی، مهدی جعفری، پیمان شاکرینی، سید رضا حسینی، رحمان میر شیری، مصطفی عباسی و سید مجتبی غلافگر است.