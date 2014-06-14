به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه پیش از ظهر شنبه در افتتاح این طرح‌ها اظهار کرد: باتوجه به روند خشکسالی‌ها و کمی آب یکی از اقدامات مهم این نهاد بهبود و افزایش راندمان آب و همچنین جلوگیری از هدررفت آن است.

علی شفیعی افزود: در بخش لوله گذاری قنوات کارهای خوب و موثری انجام شده است که امروز نیز طرح لوله گذاری قنات کلاته محمدرضا روستای خانیک به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: این پروژه با اعتبار هزینه شده 190 میلیون ریال و حجم عملیاتی 921 متر انجام شد که تمامی هزینه ها نیز از محل تسهیلات سال گذشته پرداخت شده است.

شفیعی همچنین درمراسم افتتاح یک واحد پرورش شتر در محل شهرک دامداری نيز گفت: این واحد از محل شرکت تعاونی‌ها و با 80 نفر شتر و چهار نفر کارگر فعالیت می کند که در بحث دام نیز ایجاد مجتمع های دامداری نیاز منطقه است.

وی بیان کرد: این واحد پرورش شتر در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع در اراضی ملی انجام شده که زیر بنا این مکان 305متر و با ظرفیت 150نفر شتر مشغول بکار شده است و هم اكنون 60 نفر شتر در اين مكان نگهداري مي شوند.

شفیعی افزود: برای این پروژه تاکنون 284میلیون تومان هزینه شده و برای چهار نفر شغل ایجاد شده است.

وی در بازدید از مرمت قنات قاسم آباد روستای جوزردان نیز گفت: مرمت این قنات باحجم 530 متر طول انجام شد تا کشاورزان این منطقه نیز از آب قنوات در بحث باغات استفاده کنند.

شفیعی یادآور شد: این قنات با اعتبار بالغ بر 400 میلیون ریال و از محل تملک دارایی سال 92 و 60 ميليون ريال نيز خودياري اهالي اين روستا مرمت شده است.

وی هدف این پروژه را بالا بردن سطح زیر کشت منطقه و جلوگیری از هدررفت آب دانست.