به گزارش خبرنگار مهر، نوذر منفرد پیش از ظهر شنبه در بازدید از اراضی کشاورزی شهرستان دشتستان اظهار داشت: حمایت از کشاورزان در دستور کار دولت قرار دارد و از همه توان و ظرفیت‌ها برای حمایت از کشاورزان استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: طرح‌های بسیار مهمی در زمینه کشاورزی در نقاط مختلف استان بوشهر اجرا می‌شوند که نقش بسیار مهمی در زمینه توسعه کشاورزی خواهند داشت.

وی از دشتستان به عنوان قطب کشاورزی استان بوشهر نام برد و اضافه کرد: 70 درصد تولیدات کشاورزی استان بوشهر در شهرستان دشتستان تولید می‌شود که شاهد افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در این شهرستان هستیم.

منفرد حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان این حوزه را یکی از مهمترین اهداف و اولویت‌های جهاد کشاورزی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: خرید تضمینی خرمای کشاورزان استان بوشهر در دستور کار قرار دارد و به زودی محقق می‌شود.

وی به نقش بسیار مهمی دشتستان در میزان تولید محصولات کشاورزی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: بیش از 1.5 میلیون تن محصولات کشاورزی طی سال جاری در استان بوشهر برداشت می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر همچنین از انجام اقدامات مختلف برای بهبود وضعیت آبیاری نخیلات در ای نشهرستان خبر داد و گفت: از همه ظرفیت‌ها در این راستا استفاده می‌کنیم.