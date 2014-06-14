۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۴۲

اسكندري عنوان كرد؛‌

احداث 139 واحد توليد شن و ماسه در آذربايجان غربي/ تجليل از 27 واحد صنعتي و معدني

اروميه- خبرگزاري مهر: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي از در دست احداث بودن 139 طرح توليد شن و ماسه در سطح استان در حال حاضر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادق اسكندري ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در دست احداث بودن 139 واحد توليد شن و ماسه در سطح استان، افزود: با بهره برداري از اين واحدها ميزان توليد شن و ماسه 18 ميليون و 726 هزار تن افزايش مي يابد.

وي با بيان اينكه هم اكنون 158 واحد تولیدی شن و ماسه دارای پروانه بهره برداری با ظرفیت اسمی بالغ بر 27 میلیون تن در سال در سطح استان فعال هستند، اظهار داشت: در اين راستا 441 فقره مجوز برداشت مصالح ماده معدنی توسط واحدهای تولیدی شن و ماسه، پیمانکاران وابسته به ارگان های دولتی و دهیاری های موجود در استان صادر شده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي با بيان اينكه از مجموع مجو.زهاي صادره 212 مورد مربوط به مصالح رودخانه ای، 34 مورد مربوط به مصالح کوهی و 4 مورد مربوط به برداشت خاک رس بود، ادامه داد:  برداشت کل مجوزهای مصالح ماده معدنی صادر شده 4 میلیون و 599 هزار مترمکعب بود.

اسكندري در ادامه از  تجلیل از فعالان حوزه صنعت و معدن آذربايجان غربي به مناسبت گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن خبر داد و عنوان كرد: پنجم تیر ماه سالجاری همایشی با حضور مقامات ملي و استاني برای تجلیل از 27 واحد نمونه صنعتی و معدنی استان برگزار مي شود.

وي همچنين از آماده بهره برداري شدن 9 طرح صنعتی و معدنی  با سرمايه گذاري بالغ بر 3 هزار و 900 ميليارد ريال و اشتغال زايي 245 نفر در دهه تولید ملی خبر داد  اعلام كرد: تولید محصولات فلزی، عرقیات گیاهی، انبارداری و نگهداری مواد غذایی، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، آجر ماشینی، قیر و عایق های رطوبتی طرحهاي افتتاحي طي اين دهه خواهند بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در پايان با اشاره به در دست اجرا بودن 2 هزار و 586 طرح صنعتي و توليدي در سطح استان، يادآور شد: براي اين طرحها ميزان سرمايه گذاري انجام شده  93 هزار و 518 میلیارد ریال بوده كه در صورت بهره برداري براي 7 هزار و 832 نفر فرصت اشتغال در حوزه صنعت استان ايجاد مي شود.

 

 

 

