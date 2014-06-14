احداث 139 واحد توليد شن و ماسه در آذربايجان غربي/ تجليل از 27 واحد صنعتي و معدني

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادق اسكندري ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در دست احداث بودن 139 واحد توليد شن و ماسه در سطح استان، افزود: با بهره برداري از اين واحدها ميزان توليد شن و ماسه 18 ميليون و 726 هزار تن افزايش مي يابد.

وي با بيان اينكه هم اكنون 158 واحد تولیدی شن و ماسه دارای پروانه بهره برداری با ظرفیت اسمی بالغ بر 27 میلیون تن در سال در سطح استان فعال هستند، اظهار داشت: در اين راستا 441 فقره مجوز برداشت مصالح ماده معدنی توسط واحدهای تولیدی شن و ماسه، پیمانکاران وابسته به ارگان های دولتی و دهیاری های موجود در استان صادر شده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي با بيان اينكه از مجموع مجو.زهاي صادره 212 مورد مربوط به مصالح رودخانه ای، 34 مورد مربوط به مصالح کوهی و 4 مورد مربوط به برداشت خاک رس بود، ادامه داد: برداشت کل مجوزهای مصالح ماده معدنی صادر شده 4 میلیون و 599 هزار مترمکعب بود.

اسكندري در ادامه از تجلیل از فعالان حوزه صنعت و معدن آذربايجان غربي به مناسبت گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن خبر داد و عنوان كرد: پنجم تیر ماه سالجاری همایشی با حضور مقامات ملي و استاني برای تجلیل از 27 واحد نمونه صنعتی و معدنی استان برگزار مي شود.

وي همچنين از آماده بهره برداري شدن 9 طرح صنعتی و معدنی با سرمايه گذاري بالغ بر 3 هزار و 900 ميليارد ريال و اشتغال زايي 245 نفر در دهه تولید ملی خبر داد اعلام كرد: تولید محصولات فلزی، عرقیات گیاهی، انبارداری و نگهداری مواد غذایی، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، آجر ماشینی، قیر و عایق های رطوبتی طرحهاي افتتاحي طي اين دهه خواهند بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در پايان با اشاره به در دست اجرا بودن 2 هزار و 586 طرح صنعتي و توليدي در سطح استان، يادآور شد: براي اين طرحها ميزان سرمايه گذاري انجام شده 93 هزار و 518 میلیارد ریال بوده كه در صورت بهره برداري براي 7 هزار و 832 نفر فرصت اشتغال در حوزه صنعت استان ايجاد مي شود.