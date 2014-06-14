تاکید بر نقش مهم زنان در انتخابات/ مشارکت مردمی گسترده تر از دور اول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، زمین لرزه 5.4 ریشتری صبح امروز شنبه کابل را لرزاند اما هنوز گزارشی درباره میزان خسارات و تلفات ناشی از این زلزله منتشر نشده است.



خبر دیگر اینکه عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آرای خود را در صندوق انداختند.



در همین رابطه همزمان با افزایش تدابیر امنیتی برای تامین امنیت انتخابات، مقامات افغانستان حضور مردم در دور دوم را گسترده تر از دور اول توصیف کردند.



مقامات افغان همچنین گزارش دادند که طالبان هیچ تهدید امنیتی را عملی نکرده و مشکلی در زمینه کمبود تعرفه انتخاباتی در ولایت تخار وجود ندارد.



عطا محمد نور والی ولایت بلخ در شمال افغانستان نیز با حضور در مدرسه فاطمه ‎بلخى ضمن قدردانی از شهامت مردم براى حضور گسترده پای صندوق های رای، انتخابات را آخرین فرصت براى تعیین سرنوشت مردم و همچنین مبارزه با تروریسم و افراط گرایی خواند.



رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنین با اشاره به مشارکت 34 درصدی زنان در دور اول ریاست جمهوری حضور زنان را در این دوره رای گیری در ولایت های بامیان، برخی نقاط غزنی، بلخ، هرات، قندهار، خوست، پروان، پنجشیر، دایکندی و فراه گسترده تر از دور اول انتخابات ریاست جمهوری توصیف کرد.



محمدیونس قانونی معاون اول کرزای نیز خواستار حفظ بی‌ طرفی کامل کمیسیون‎ های انتخاباتی افغانستان شد و گفت نامزدها در صورت وجود مشکل شکایات خود را مستند سازی کنند.



وی در ادامه ضمن خطرناک خواندن سهل‌ انگاری و مهندسی در آرا و تاکید بر لزوم حضور گسترده مردم پای صندوق های رای گفت کمیسیون انتخابات باید در زمینه دخالت در روند انتخابات مسئول باشد.



محمدکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نیز بر لزوم حضور گسترده مردم پای صندوق های بدون توجه به تهدیدها در زمینه حملات تروریستی تاکید کرد.



بر اساس نتایج انتخابات پنجم آوریل عبدالله عبدالله 45 درصد از هفت میلیون آرا و اشرف غنی احمدزی 31.6 درصد آرا را کسب کرد. رای گیری دور دوم انتخابات تا ساعت 16 ادامه دارد و قرار است که در دور دوم رئیس جمهوری آتی افغانستان تا پنج سال آتی انتخاب شود.



بیش از 12 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که 35 درصد از آنها را زنان تشکیل می دهند. نتایج اولیه دور دوم انتخابات روز دوم جولای و نتیجه نهایی 22 جولای اعلام می شود.



امنیت به عنوان بزرگترین چالش در دور دوم انتخابات افغانستان به شمار می رود و صبح امروز شنبه نیز سه راکت از سوی طالبان در کابل پرتاب شد اما هنوز گزارشی درباره آمار تلفات منتشر نشده است.



در روزهای 12 و 13 ژوئن یعنی 22 و 23 خرداد به مدت 48 ساعت "حالت سکوت" انتخاباتی در افغانستان برقرار شده و از 15 تا 21 ژوئن یعنی 25 تا 31 خرداد تمام تعرفه های انتخاباتی از مراکز رای ‎گیری به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات منتقل می شود.



رویترز نیز گزارش داد که نامزدهای ریاست جمهوری می توانند در روزهای سوم و چهارم جولای یعنی 12 و 13 تیرماه شکایت ‎های انتخاباتی خود را در کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت ‎های انتخاباتی مطرح کرده و شکایت ها از پنجم تا 15جولای یعنی 14 تا 24 تیر بررسی شده و نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 22 جولای یعنی 31 تیر اعلام می شود.