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۲۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۳:۵۰

27 شهر در دومين فستيوال بين المللي بانوان شركت مي كنند

در دومين فستيوال بين المللي بانوان با عنوان " از مادر تا مدير " حضور گسترده 27 استان و شهرستان قطعي شده است .

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازستاد خبري دومين فستيوال بين المللي بانوان ، اين جشنواره با هدف ارائه توانمندي هاي بانوان وحمايت اززنان سرپرست خانوار، جهت نمايش وفروش كالاهاي سنتي ، صنايع دستي ،سوغات ولوازم خانگي ويژه بانوان ايراني برگزار خواهد شد .

برپايه اين خبر، شهرهاي تهران - مشهد - تبريز- سنندج - سمنان - قزوين - اراك - قم - ايلام - دزفول - آذربايجان - اصفهان - يزد - كاشان - شيرازفارس - كرمان - كرمانشاه - مازندران - اروميه - ماكو- زاهدان - همدان ازجمله مراكزي هستند كه درجهت حمايت ازاين حركت فرهنگي حضورفعالي دارند.

گفتني است اين فستيوال به مدت 10شب از اول ماه مبارك رمضان دربخشهاي متنوعي ازجمله :موسيقي ، سينما ، مزون ، نشستهاي پژوهشي ، نشستهاي ادبي ، هنري وغرفه خيريه درمحل نمايشگاه توانمندي بانوان درتالاربزرگ كشوربرگزارمي شود .

 

کد مطلب 231126

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