مسئولان متناسب با نیاز جامعه اقدام به حمایت از تولید داخلی کنند/مصرف سالانه 62 میلیارد نخ سیگار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله زمانیان عصر شنبه در نشست تخصصی مبارزه با قاچاق کالای شمالغرب کشور در زنجان با تاکید بر اینکه با نیاز سنجی تولید و حمایت از تولید داخلی می توان اقدامی موثر برای جلوگیری از گسترش قاچاق انجام داد افزود: متاسفانه امروز به همان اندازه که کالای قانونی در کشور تولید می شود به همان میزان نیز کالای قاچاق وارد بازار می شود.



وی با بیان اینکه وجود معضل قاچاق عامل مهم در ایجاد مشکلات در حوزه های مختلف برای کشور است ادامه داد: قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گسترده ای است.

سردار زمانیان با اشاره به اینکه مصرف کالای قاچاق در زمینه فرهنگی نیز موجب بروز مشکلات برای جامعه می شود تلاش دشمن در زمینه قاچاق کالا را دارای ابعادمختلف عنوان کرد و افزود: مصرف کالاهای قاچاق و غیرقانونی زمینه ساز گسترش آسیب های اجتماعی و معضلات فرهنگی است.

فرمانده پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در ادامه از مصرف سالانه 62 میلیارد نخ سیگار در کشور خبر داد و گفت: از این میزان 17 میلیارد نخ از مبادی غیرقانونی وارد می شود.

سردار زمانیان با بیان اینکه بخش دخانیت در ایران فاقد متولی خاصی است افزود: تقسیم شرکت دخانیات به دو بخش حاکمیتی و تصدی گری موجب تشدید این مشکل شده است.

فرمانده پلیس مباره با قاچاق کالا و ارز کشور با بیان اینکه سالانه 42 میلیارد نخ سیگار مصرفی در کشور از طریق واردات و تولید داخلی تامین می شود افزود: بخش حاکمیتی شرکت دخانیات فاقد ابزار و بخش تصدی گری آن فاقد اختیارات لازم است.

وی تصریح کرد: دخانیات تنها کالایی است که می توان میزان قاچاق آن را متناسب با تولید داخلی و واردات قانونی برآورد کرد.

فرمانده پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با تاکید بر اینکه کنترل، نظارت و حمایت از کالای داخلی باید صورت بگیرد افزود: باید دانست عدم توجه به تولید داخلی و حمایت از آن باعث ایجاد زمینه و فرآیند قاچاق کالا در کشور می شود.

سردار زمانیان پائین رفتن سن مصرف سیگار را به عنوان یک خطر برای جامعه ایران یادآور شد و گفت: در حال حاضر با آمار نگران کننده در زمینه کاهش سن مصرف سیگار در کشور هستیم و در صورت عدم برنامه ریزی کارشناسی برای تامین نیاز جامعه، امکان مصرف کالاهای قاچاق غیربهداشتی و خطرناک افزایش می یابد و به این شکل سلامت مصرف کنندگان با خطر بیشتری مواجه می شود.

وی با اذعان به اینکه هیچ آمار دقیق و مشخصی از میزان کالای قاچاق وارد شده به کشور وجود ندارد افزود: نیروی انتظامی برای مقابله با قاچاق بحث حمایت از تولید را در اولویت برنامه های خود قرار داده است که حمایت از تولید دخانیات نیز در این ردیف قرار دارد.

سردار زمانیان وجود مقوله کالای قاچاق در کشور را باعث تاثیرگذاری در حوزه اقتصاد و اشتغال دانست و با بیان اینکه پدیده کالای قاچاق ارکان اقتصاد و اشتغال جامعه را مورد تهدید قرار می دهد افزود: حمایت از تولید به معنای زمینه سازی برای اشتغال و در نهایت حمایت غیرمستقیم جهت جلوگیری از گسترش معضلات و تامین امنیت اجتماعی است.

فرمانده پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور افزود: بسیاری از جریانهای مخرب فرهنگی و چالش های اجتماعی و فرهنگی در جامعه نشات از از گرفته از قاچاق کالا و اثرات مخرب فرهنگی آن است.

سردار زمانیان افزود: استان زنجان به دلیل پیشینه غنی فرهنگی و اعتقادات بالای دینی دارای کمترین میزان در کالای قاچاق است.