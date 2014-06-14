بودجه امسال آبادان ناچیز و نگران کننده است/ اعتبار برای خط کشی خیابانها هم کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سعدون زاده پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آبادان گفت: عمده تحولی که در بودجه سال 93 ارقام آن دچار تغییر شد مروبط به مالیات در استان خوزستان بود که استعفای نمایندگان را به صورت مناسب اصلاح کرد.



وی افزود: بر این اساس ضمن تائید و پیگیری جدی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حقانیت کلام نمایندگان در خصوص ناچیز بودن اعتبارات تخصیصی به استان خوزستان، خوشبختانه 600 هزار میلیارد تومان به سرانه اعتباری کل کشور افزوده شد.



سعدون زاده اظهار کرد: در بحث ماده 180 با موضوع استفاده نمایندگان از بخشی از اعتبارات که به چالش ملی نیز بدل شد، برای نخستین بار مقرر شد تا با نظارت مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد نمایندگان این کار صورت گیرد.



به گفته وی، این تلاش سبب شد تا سهم خوزستان به 234 میلیارد تومان برسد که رقم خوب و قابل توجهی است.



سعدون زاده تصریح کرد: دست نمایندگان باز است تا با توافق استاندار و در مواقع اضطراری بتوانیم از این اعتبارات استفاده کنیم.



نماینده مردم آبادان در مجلس بار دیگر با ناچیز خواندن سهم اعتباری شهرستان آبادان از تملک دارایی های استان خوزستان یادآور شد: این میزان اعتبار کفاف خطکشی معابر را هم نمی دهد چه رسد به اینکه بخواهیم پروژه های بزرگی را به انجام و اتمام برسانیم.



سعدون زاده گفت: در برخی از بخشهای بودجه ای آبادان، ارقام کاملا نگران کننده و ناچیز است که امید می رود بتوانیم ارقامی را به صورت موردی به برخی از سرفصلها اضافه کنیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بداشتن دژ خاکی حاشیه اروند رود افزود: با توجه به رایزینهای انجام شده تمامی هزینه انجام این کار که باید در اختیار قرارگاه کربلا قرار گیرد از سوی اداره کل مرزی و مبارزه با قاچاق در قالب پدافند غیر عامل پرداخت می شود.

