به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سالجاری پژوهشکده نانوتکنولوژی در دانشگاه پیام نور لرستان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به برنامه های دانشگاه پیام نور لرستان در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و کارآفرینی، فرهنگی، دانشجویی و اجتماعی عنوان کرد: در این راستا بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در حوزه عمرانی 54 برنامه، اداری و مالی 43 برنامه، نظارت و برنامه ریزی 21 برنامه، آموزشی 32 برنامه برای سال 93 پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان تصریح کرد: همچنین برنامه های این دانشگاه در حوزه روابط عمومی 13 مورد، پژوهشی، فن آوری و کارآفرینی 55 مورد و در حوزه فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 173 مورد خواهد بود.

جعفری همچنین اخذ مجوز 14 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد را یکی دیگر از برنامه های این دانشگاه عنوان کرد و گفت: برگزاری کلاس ها به صورت الکترونیکی و اصلاح هرم هیئت علمی با اولویت جذب فارغ التحصیلان مقطع دکترای دانشگاههای معتبر از دیگر برنامه های دانشگاه پیام نور استان خواهد بود.

وی برگزاری نشست های هم اندیشی اساتید با موضوع شعار سال، کرسی های آزاد اندیشی استادی و دانشجویی، تدوین منشور اخلاقی و اخلاق حرفه ای در حوزه دانشجویی، اساتید و کارکنان و تجهیز نمازخانه های مراکز و واحدهای این دانشگاه را از دیگر برنامه های دانشگاه پیام نور لرستان طی سالجاری برشمرد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان از اخذ مجوز نشریات علمی، تخصصی و علمی، پژوهشی برای این دانشگاه خبر داد و گفت: همچنین راه اندازی پژوهشکده نانوتکنولوژی دانشگاه پیام نور لرستان و تکمیل و تجهیز آزمایشگاهها نیز بخشی از اولویت های پژوهشی دانشگاه پیام نور لرستان است.

جعفری یادآور شد: طی سالجاری شش میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور لرستان اختصاص یافته است.

