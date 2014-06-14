سومین دوره مدرسه روباتهای انسان نما برگزار شد

سروش صادق نژاد - عضو کمیته فنی و اجرایی فدراسیون جهانی روبو کاپ درلیگ ربات های انسان نما در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امسال دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان سومین دوره مدرسه بین المللی ربات های انسان نما بود که هر ساله در دیگر کشورها از جمله کانادا و آلمان اجرا می شده است.

وی اظهار داشت: در سومین دوره مدرسه بین المللی ربات های انسان نما پنج شرکت کننده از قشر دانش آموزان، دانشجویان و افراد علاقمند به ربات های انسان نما شرکت کرده اند.

صادق نژاد با بیان اینکه در سومین دوره مدرسه بین المللی ربات های انسان نما از دو دانشگاه در کانادا و تایوان سخنران داشته ایم، گفت: علاوه بر دو سخنران خارجی در این دوره دو استاد برجسته از دانشگاه صنعتی شریف و امیر کبیر در بخش های تئوری و عملی نیز حضور داشته اند.

وی تصریح کرد : از 9 ربات انسان نمای شرکت کننده در این دوره، چهار ربات در انواع مختلف به ایرانی ها تعلق داشت که همه آموزش ها در این دوره نیز پیرامون این چهار روبات بوده است.

صادق نژاد در ادامه توضیح داد: پنج ربات دیگر از امریکا، کره و فرانسه در سومین دوره مدرسه بین المللی شرکت کردند.

عضو کمیته فنی و اجرایی فدراسیون جهانی روبو کاپ درلیگ ربات های انسان نما گفت: از ویژگی های برجسته این دوره نسبت به دوره های قبل می توان به حضور ربات هایی هوشمند تر با قابلیت مانوری بالا و همچنین به روزتر اشاره کرد.

وی عنوان کرد: هدف از برگزاری دوره های آموزشی، بررسی آخرین دستاوردهای به روز در حوزه روبات ها ی انسان نما در 2 بخش تئوری و عملی بوده که کل مباحث تئوری به صورت عملی در این دوره پیاده شده اند که در ارتقای سطح علمی دانشمندان در این حوزه تاثیر بسزایی دارد.