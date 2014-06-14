آذربایجان شرقی می تواند به بزرگترین قطب اقتصادی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی ظهر شنبه در دیدار با اعضای خانه صنعت،معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: خط و مشی سازمان را هماهنگ تر از گذشته با انتظارات بخش خصوصی و فعالان تجاری و اقتصادی هماهنگ تر می کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم هدایت صنایع کشور بخصوص آذربایجان شرقی به سمت توسعه شبکه های کسب و کار گفت: ایجاد بنگاه های بزرگ و زودبازده اقتصادی تا حد زیادی می تواند بسیاری از مشکلات مربوط به این حوزه را حل کند.

نجاتی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: حمایت از صنایع پایین دستی نیز یکی دیگر از اولویتهای مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی است که این مهم نیز می تواند توسعه ایران اسلامی به سمت توسعه و پیشرفت را شتاب بخشد.

رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در پایان بر لزوم افزایش تولید در واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: از دیگر اولویت های مهم سازمان صنعت،معدن و تجارت آذربایجان شرقی می توان به تعريف برنامه و تدوين چشم انداز توسعه اي استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت، ايجاد امكانات زيرساختي در اين حوزه و توانمند سازي واحدهاي توليدي اشاره کرد.