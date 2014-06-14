طرح ارتقای امنيت اجتماعي در چناران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قربان صنعتي ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: نيروهاي پليس مبارزه با مواد مخدر به همراه ساير رده هاي عملياتي پس از شناسايي مناطق هدف و كسب اخبار و اطلاعات و پيش بيني هاي لازم در قالب گروههاي عملياتي در ساعت مقرر به طور همزمان به مناطق از پيش تعيين شده وارد و اقدام به اجراي طرح پاكسازي كردند.

وي افزود: در اين راستا 39 توزيع كننده مواد مخدر دستگير و در بازرسي از مخفيگاه آنان مقاديري مواد مخدر صنعتي و سنتي كشف و متهمان پس از تشكيل پرونده به منظور سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.

وي ادامه داد: دستگيري تعدادي سارق حرفه اي، كشف دو دستگاه پرايد و كشف 12 فقره انواع سرقت منزل، باغ، ويلا، مغازه، سيم كابل و ... از ديگر نتايج اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي در سطح شهرستان چناران طي 72 ساعت گذشته بوده است.

صنعتي بيان داشت: به مناسبت نيمه شعبان به مدت يك هفته طرح ويژه ترخيص خودرو و موتور سيكلت هاي توقيفي با تسهيلات و تخفيف ويژه اجرا مي شود.

فرمانده انتظامي چناران افزود: تسهيلات ترخيص و تخفيف به مالكين وسايل نقليه كه به علت تخلفات راهنمايي و رانندگي در پاركينگ متوقف شده اند اعطا مي شود.