هاشمی که طی سال‌های اخیر حضور پر رنگ‌تری در عرصه تصویر داشته و آخرین تجربه بازیگری او در مجموعه تلویزیونی «پایتخت 3» بود درباره حضور مجدد بر صحنه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم بار دیگر با نمایش «افسانه ببر» به کارگردانی هادی عامل روی صحنه تئاتر بروم و به ایفای نقش بپردازم.



وی که سال گذشته در نمایش «حساب پرداخت نمی‌شه» به کارگردانی هادی عامل روی صحنه رفت، درباره دلیل حضور مجدد در نمایش «افسانه ببر» تأکید کرد: این نمایش ظرفیت‌های انسانی را خیلی مورد توجه قرار داده و بر این موضوع تأکید دارد که هر کسی باید مسئولیت اجتماعی خود را عهده‌دار شود به همین دلیل اجرای این نمایش در حال حاضر موضوعیت دارد.



این بازیگر تئاتر در پایان درباره زمان و مکان اجرای «افسانه ببر» یادآور شد: هادی عامل در حال پیگیری برای مشخص شدن سالن اجرای نمایش است و البته سعی‌ می‌کنیم «افسانه ببر» را به صورت محیطی اجرا کنیم.