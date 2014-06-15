ظهور فناوری جدید چسب با الهام از قورباغه آمازونی 

به گزارش خبرگزاری مهر، قورباغه شاخدار جنگل های آمازون علاقه ای به خوردن حشرات تنبل و بی حرکت ندارد و مارمولک، مار، جوندگان، قورباغه های دیگر و حتی پرندگان کوچک وعده های غذایی لذیذ آنها را تشکیل می دهند.

پژوهشگران دانشگاه کیل در آلمان می گویند زبان چسبناک قورباغه های شاخدار در واقع ابزار قدرتمند این جانور برای شکار و خوردن طعمه های بزرگتر از دهان او محسوب می شوند.

این محققان قدرت زبان قورباغه را در حال عمل اندازه گیری کردند. آنها جیرجیرک هایی پشت یک شیشه قرار داده و قورباغه را برای یورش به این حشرات تحریک کردند.

سپس نیرویی که زبان قورباغه بر این شیشه وارد می آورد را اندازه گیری کردند.

توماس کلینتیش مجری این تحقیقات که نتایج مطالعات خود را در نشریه گزارش های علمی منتشر کرده می گوید: آنچه که ما در واقع شناسایی کردیم این بود که نیروهای چسبناک این زبان فراتر از وزن بدن این قورباغه هاست.

این قورباغه ها می توانند با زبان شان حدود 1.4 برابر وزن خود بار بلند کنند. در مقایسه می توان یک انسان با 80 کیلوگرم وزن می تواند 111 کیلوگرم بار را با زبانش بلند کند.

این گرفتن و آزادسازی با زبان چسبناک در چند میلی ثانیه روی می دهد.

این پژوهشگران می گویند آنچه که در این بررسی به آن رسیده و انتظارش را نداشتیم این بود که مخاط یا لعاب چسبناک موجود در زبان قورباغه آنقدرها که تصور می شود، مهم نیست.

آنها می گویند می توان با انجام تحقیقات بیشتری در مورد سیستم مرطوب- چسبناک موثر و منحصر به فرد در زبان قورباغه، الهام بخش مهندسان در ساخت فناوری های چسب شد که در محیط های مرطوب کارایی داشته باشد.