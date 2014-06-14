دستاوردهای اجرای طرح تحول نظام سلامت تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی دل پیشه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این استان گفت: ارائه خدمات مناسب درمانی با هزینه پایین در طرح تحول نظام سلامت در یک ماه برای حوزه سلامت استان خدمتی بی نظیر از نظام و دولت تدبیر و امید است که به مردم استان ایلام تقدیم شده است.

وی افزود: نظام سلامت کشور مدت ها از مشکلات ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی رنج می برد و اگر چه در سراسر جهان خدمات سلامت گران بوده اما در کشور مان مردم مجبور بودند تا بیش از 70 درصد هزینه های درمانی را از جیب خود پرداخت کنند.

دل پیشه گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و شخص دکتر هاشمی به عنوان وزیر بهداشت، اهتمام جدی از سوی نظام، دولت و وزارت بهداشت برای محقق شدن فرمایشات مقام معظم رهبری و امام (ره) بکار گرفته شده است و بسته های سلامت برای ارائه به مردم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه اولین بسته از بسته های طرح تحول نظام سلامت در وزارت بهداشت، بسته کاهش پرداختی از جیب مردم بوده است، ابراز داشت: متاسفانه قبل از اجرای این طرح پرداختی از جیب مردم در برخی از خدمات حوزه سلامت به 70 درصد رسیده بود و اکنون با اجرای طرح تحول نظام سلامت ما موظفیم که پرداختی مردم را به 10 درصد برسانیم چرا که 90 درصد مابقی توسط دولت پرداخته می شود. همچنین این هزینه برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر که تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) هستند، به 5 درصد پرداختی از جیب آنان خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: تامین داروها و تجهیزات پزشکی در بیمارستانها و ارجاع ندادن بیماران به مراکز خارج از بیمارستان از بسته های طرح نظام سلامت است که خوشبختانه به طور قابل توجهی اجرایی شده است.

مهمترین مسئله برای نظام، سلامت مردم است

دکتر محسن عظیمی نژاد سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه نیشابور گفت: موضوع سلامت، بهداشت و درمان یکی از مباحثی است که در متون دینی ما اعم از آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار(ع) به آن توجه زیادی شده است.

وی افزود: اگر مردم از سلامت برخوردار نباشند دارای مشکلات عدیده‌ای خواهند شد و زندگی نیز بدون سلامت، لذتی ندارد و مهمترین مسئله برای نظام، سلامت مردم است. همچنین سلامت رکن اصلی عبادت پروردگار است، اگر ما وجود سالمی نداشته باشیم در انجام فرایض و اعمال دینی به مشکل برخواهیم خورد و دچار محدودیت می شویم؛ بنابراین سلامت مسئله بسیار مهمی است.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور اظهار داشت: فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص بحث سلامت در دولت یازدهم شنیده شد و دولتمردان به ندای ایشان لبیک گفتند.

عظیمی نژاد افزود: این حق مردم است که از خدمات بهداشتی و درمانی در دسترس و عادلانه برخوردار باشند؛ مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که مردم از لحاظ سلامت باید در وضعیت قابل قبول باشند و بیمار و خانواده اش نباید دغدغه و رنجی، جز رنج بیماری داشته باشند.



مردم كاستی های موجود در طرح را به مسوولین بهداشت و درمان گزارش نمایند

دکتر علیرضا عسکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته شهرستان در خصوص دستاوردها و معرفی برنامه تحول نظام سلامت گفت: در طی 35 سالی که از انقلاب می گذرد خدمات بسیار چشمگیری به برکت نظام در حال اجراست. اما مشکل اساسی ای که در بحث درمان وجود داشت هزینه های زیاد درمان و پرداخت آن توسط خود بیمار بود که موجب رها کردن پروسه درمان از سوی بیمار می شد.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما بیمارستانها خودگردانند، افزود: قبل از اجرای طرح تحول، غالب بیمارستانها در اثر تورم بالا در حال ورشکستگی بودند که سبب نزول خدمات شده بود.

وی افزود: از حدود یک ماه و نیم پیش با اجرای طرح تحول نظام سلامت، پرداخت های بیماران بستری کاهش بسیاری داشته است که در این میان مراجعین روستایی و عشایر 5 درصد و مراجعین شهری 10 درصد از هزینه ها را پرداخت می نمایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا پوشش کامل بیماری های صعب العلاج و سرطانها تا یک ماه آینده را از اهداف دیگر برنامه ذکر کرد و افزود: پوشش داروهای این گروه از بیماران از 150 قلم دارو به 300 قلم دارو تا به امروز رسیده است.

عسکری با اشاره به اینکه در سال 93 برخی از خدمات دندانپزشکی در شمول بیمه قرار می گیرد، گفت: جهت رفاه حال همشهریان، مراکز دندانپزشکی دولتی در درمانگاه های فاطمیه و حمزه راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه از مردم درخواست کرد تا کاستی های موجود در طرح را به مسوولین بهداشت و درمان شهرستان گزارش نمایند.



تمامی بیماران در بیمارستانها به صورت رایگان بیمه می‌شوند

دکتر علیرضا رئیسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در مصلای جمعه بوشهر گفت: هر بیماری که به بیمارستان مراجعه می‌کند در صورت بیمه نبودن به صورت کاملاً رایگان بر روی تخت بیمارستان بیمه می‌شود.

وی افزود: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید کاری کنیم که بیمار جز دغذغه بیماری، رنج دیگری نداشته باشد و همچنین بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت توسط ایشان، اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دولت با توجه به نیازی که در جامعه وجود داشت، بسته‌های سلامت تعریف و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.

رئیسی با اشاره به شروع این طرح از نیمه اردیبهشت ماه در سراسر استان اضافه کرد: از زمان اجرای طرح تحول سلامت که بیش از یک ماه از شروع آن می گذرد بیش از 9 هزار نفر در سطح استان از مزایای آن بهرمند شده‌اند.

وی بیان داشت: 90 درصد خدماتی را که بیماران در بیمارستان‌های سراسر استان و کشور دریافت می‌کنند، توسط دولت پرداخت خواهد شد و نکته مهم این بسته عدم مراجعه بیمار به بیرون از بیمارستان برای تهیه خرید دارو و ابزار پزشکی است که در حال حاضر تمامی این وسایل در بیمارستان‌ها موجود و به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به امتیازات دیگر طرح تحول سلامت گفت: زایمان‌های طبیعی در تمامی بیمارستان‌های استان کاملاً رایگان بوده و هیچ مبلغی در این زمینه دریافت نمی‌شود.

وی افزود: بسته‌ی دیگر در دست اجرا، در ارتباط با بیماری‌های صعب العلاج و نیازمند و بیماران سرطانی است که در که کمک‌های ویژه‌ای در این زمینه انجام خواهد شد.

رئیسی خاطرنشان کرد: طرح ماندگاری پزشکان و حضور پزشکان در بیمارستان و بهبود وضعیت اقامتی بیمار (هتلینگ)، ابزار و لوازم بیمارستانها از جمله مزایای طرح نظام سلامت است و به مرور زمان اجرا خواهد شد.



برداشتن گامهای بلند ایجاد عدالت در سلامت

همچنین دکتر مرتضی هاشم زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد به تشریح دستاوردهای برنامه تحول نظام سلامت پرداخت.

وی گفت: خدمت به مردم به ویژه افراد محروم و مستضعف یکی از بزرگترین کارهای شایسته و معنوی است که انسان را تا ملکوت بالا می برد و نامش را برای همیشه تاریخ ماندگار می سازد.

هاشم زاده با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح کرد: ایشان مهمترین هدف نظام را خدمت به محرومان و کوشش برای رفع فقر و محرومیت در جامعه دانسته اند.

وی گفت: بر اساس اصل بند (ج) ماده 32 قانون برنامه، ‌مراقبتهای اولیه و خدمات بهداشتی برای اقشار آسیب پذیر مثل روستائیان و حاشیه نشین های شهرها، یکی از اولویت های دولت است.

هاشم زاده با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری اذعان داشت: رئیس دولت تدبیر و امید نیز درمان و امنیت غذایی اقشار محروم را دو سیاست دولت در سال جاری اعلام کرده است و رفع دغدغه مردم در حوزه سلامت از اولویت های دولت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: طرح تحول نظام سلامت که پشتوانه کار کارشناسی دراز مدت و دقیقی را داراست سر لوحه فعالیت ها و برنامه های وزارت بهداشت قرار گرفت که در این راستا چندین نشست، همایش و اجلاس جهت هم اندیشی تخصصی طراحی نظام مذکور در قالب کارگروه های تخصصی برگزار گردید.

وی گفت: در این راستا بسته های خدمتی شامل: کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان ها،‌ حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان ها،‌ ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت و هتلینگ در بیمارستان ها، ‌حفاظت مالی از بیماری صعب العلاج، ‌خاص و نیازمند، ‌توسعه پایگاه های امداد هوایی و ترویج زایمان طبیعی طراحی شد و از 15 اردیبهشت ماه در سراسر کشور آغاز شد.

هاشم زاده ادامه داد: خوشبختانه اجرای این طرح آثار و برکات مثبتی به دنبال داشته است به طوری که بسیاری از سازمان ها و نهادها از اجرای آن تقدیر کردند و آن را گام بلند و مثبتی برای افزایش رضایتمندی مردم، ‌بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و همچنین افزایش دسترسی در همه نقاط عنوان کردند و برای نخستین بار گام های بلندی ایجاد عدالت در سلامت برداشته شد.

وی گفت: کمبود و نبود داروهای بیماران خاص دیگر مقوله ای بود که تبعات ناخوشایندی به همراه داشت اما اجرای طرح تحول نظام سلامت این بیماران را نیز حیاتی دوباره بخشید.

هاشم زاده در پایان اظهار امیدواری کرد، با اجرای این طرح آرامش و اطمینان قلبی در مراجعین بیمارستان ها ایجاد شود و بیمار دیگر هیچ رنجی به جز بیماری نداشته باشد.



استقبال و رضایت مردم از اجرای طرح تحول نظام سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل در مصلای المهدی زابل گفت: مطابق فرموده های مقام معظم رهبری مبنی بر هدف والای نظام در خدمت به محرومان و کوشش برای رفع فقر و محرومیت، تامین سلامت جامعه را وظیفه دانشگاه علوم پزشکی دانست.

دکتر علی اکبر نصیری یادآور شد: مطابق تاکید مقام عظمای ولایت مبنی بر این که، کاری بکنیم تا بیمار جز دغدغه بیماری رنج دیگری نداشته باشد دولت و به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اجرای طرح تحول نظام سلامت، تلاش نمودند تا مشکل هزینه ای مردم را در بخش درمان حل نماید.

وی در ادامه توضیحاتی در مورد طرح نظام سلامت و چگونگی اجرای آن در سطح منطقه سیستان سخنانی ایراد نمودند.

وی ضمن توضیح بسته های خدمتی طرح تحول نظام سلامت و زمان اجرای آن، از کاهش سزارین و علاقمندی در جهت زایمان طبیعی سخن گفت و یادآور شد: مردم از طرح تحول نظام سلامت استقبال نموده و رضایت کامل دارند.

ایجاد فضای جدید در بیمارستانها

دکتر طیب قدیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در جمع نمازگزاران این استان گفت: ارتقاء سطح سلامت جامعه، دسترسی فراگیر و آسان آحاد جامعه به خدمات بهداشتی ودرمانی، ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و هتلینگ و حفاظت های مالی از بیماران صعب العلاج، خاص نیازمند و کاهش پرداختی فرانشیز بیماران بستری و تامین نیارزهای درمانی آنها توسط دانشگاه از اهداف اصلی اجرای طرح تحول نظام سلامت است.

وی گفت: با شتاب گرفتن حرکت دولت و اجرای طرح تحول نظام سلامت، بیمارستانها شاهد فضای جدیدی شده و دیگر بیمار مجبور به تقبل هزینه های اضافی وغیر ضرور که گاهی اوقات موجب از دست دادن آسایش وی و خانواده اش می شد، نخواهد بود و بار سنگینی از دوش مردم برداشته می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر بیماران بستری در بیمارستان های دولتی تنها 10 درصد از هزینه ها را پرداخت می کنند و برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین دریافت خدمات آزمایشگاهی و تصویر برداری به بیرون از ببمارستان ارجاع نمی شوند. با اجرای این برنامه کلیه خدمات مذکور و دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران در بیمارستان تامین می شود که این مبلغ برای بیماران بستری روستایی ومعرفی شده از طریق سیستم ارجاع 5 درصد است.

قدیمی اذعان داشت: برنامه ترویج زایمان طبیعی یکی از دستورالعمل های طرح تحول نظام سلامت است که براساس این دستورالعمل از زمان اجرای این طرح کلیه خدمات زایمان طبیعی در مراکز درمانی دانشگاه رایگان می باشد که موجب کاهش سزارین های غیر ضروری شده است.

طرح تحول نظام سلامت یک انقلاب در نظام سلامت کشور

دکتر انوش برزیگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه، طرح تحول نظام سلامت را یک انقلاب دانست و افزود: در مقایسه قبل و بعد از اجرای طرح در بیمارستانهای استان، شاهد کاهش چشمگیر هزینه های درمان هستیم.

وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی سلامت و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیمار جز دغدغه بیماری نباید رنج دیگری داشته باشدخاطرنشان کرد: این سخن مقام معظم رهبری، نشان دهنده توجه ویژه ایشان به حوزه سلامت بوده و وظیفه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی را سنگین تر کرده است.

وی افزود: طرح تحول نظام سلامت که پشتوانه کار کارشناسی درازمدت و دقیقی را داراست از 15 اردیبهشت ماه در سراسر کشور آغاز شد. دراین راستا بسته های خدمتی، شامل کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانها، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانها، ارتقای کیفیت ویزیت و هتلینگ بیمارستانها، ترویج زایمان طبیعی طراحی شد.

برزیگر اجرای این طرح در استان را موفقیت آمیز عنوان کرد و افزود: خوشبختانه اجرای این طرح آثار و برکات مثبتی بدنبال داشته است بطوریکه بسیاری از سازمانها و نهادها از اجرای آن تقدیر کردند و آن را گام بلند و مثبتی برای افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی عنوان کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی تنها 10 درصد از فاکتور هزینه ها را پرداخت می کنند، اظهار داشت: تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری در بیمارستان انجام می شود. بااجرای این طرح، بیماران در روستاها از طریق سیستم ارجاع فقط 5 درصد هزینه ها را پرداخت می کنند.

رئیس دانشگاه با اشاره با رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی گفت: با ترویج زایمان طبیعی بصورت رایگان، عمل سزارین به میزان 10 درصد در کشور کاهش یافت.

برزیگر در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح آرامش و اطمینان قلبی در مراجعین بیمارستانها ایجاد شود و بیمار هیچ رنجی بجز بیماری نداشته باشد.

برداشته شدن هزینه درمانی از دوش مردم

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان نیز با اشاره به اجرای برنامه تحول نظام سلامت از 15 اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در این شهرستان گفت: از زمان شروع این برنامه تاکنون نزدیک به چهار میلیارد ریال هزینه های درمانی، تجهیزاتی و دارویی از دوش مردم برداشته شده است.

دکتر محمودرضا مسعودی افزود: در طول یک ماه اجرای این طرح در سیرجان، 90 درصد هزینه های درمانی در بخش کاهش فرانشیز که تاکنون توسط بیماران پرداخت می شده، توسط دولت در بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان تامین شده است.

وی ادامه داد: همچنین 450 میلیون ریال در بخش زایمان طبیعی و یک میلیارد و 500 میلیون ریال تجهیزات درمانی و دارو توسط دولت برای بیماران پرداخت شده که تاکنون خود بیماران موظف به پرداخت آن بودند و یا اینکه می بایست خود بیرون از مراکز درمانی تهیه می کردند.

مسعودی گفت: در راستای دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و این نکته که تلاش شود تا بیمار در هنگام ورود به مراکز درمانی جز درد بیماری، رنج دیگری نداشته باشد، برنامه نظام تحول سلامت در سراسر کشور کلید خورد.



نظارت بر حسن اجرای طرح تحول نظام سلامت با راه اندازی سامانه تلفنی 1590

دکتر مصطفی دهمرده ای معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در جمع نمازگزاران گفت: با آغاز بکار برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، اقدامات اساسی در راستای تکمیل تجهیزات و امکانات دارویی و درمانی مردم در حال انجام است و تلاش می شود تا مراجعان تمام خدمات مورد نیاز را در داخل بیمارستان ها دریافت کنند.

وی از رایگان شدن زایمان طبیعی، اجرای سیاست های تشویقی در جهت افزایش پرداختی به پزشکان با هدف افزایش ماندگاری پزشکان زبده در استان و برنامه ریزی برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج به عنوان دیگر بندهای اجرای برنامه تحول نظام سلامت یاد و تصریح کرد: تلاش می شود تا بر طبق فرمایش مقام عظمای ولایت، بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.

وی همچنین گفت: به زودی با راه اندازی سامانه پاسخگوی تلفنی 1590، سوالات هم استانی ها در خصوص خدمات گیری در مراکز بهداشتی و درمانی و نیز میزان پرداختی در راستای طرح تحول نظام سلامت پاسخ داده می شود.

وی ادامه داد: راه اندازی این سامانه تلاشی در راستای نظارت بیشتر بر حسن انجام مراحل این برنامه در استان ها است به گونه ای که با ثبت و ارزیابی اطلاعات تماس های هم استانی ها نتایج پایش به دبیرخانه برنامه تحول نظام سلامت اعلام می شود.



بیماران صعب العلاج در بیمارستانهای دولتی رایگان درمان می شوند

همچنین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آئین برگزاری نماز جمعه بندرعباس در حضور نمازگزاران گفت: یکی از اهداف دولت و مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رفع محرومیت و کمک به محرومین و مستضعفان جامعه است در همین راستا روشن ترین هدف برای نظام سلامت اجرای برنامه تحول نظام سلامت تایین شده است.

دکتر علی حیرانی افزود: حرکتی که در دولت جدید بعد از ساعت ها کار کارشناسی در قالب برنامه تحول نظام سلامت از 15 اردیبهشت 93 در سراسر کشور آغاز شده است اجرایی شدن 6 گام از 8 گام این برنامه در کشور و استان هرمزگان بوده است و بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی زیر مجموعه وزارت بهداشت موظف به اجرای این برنامه هستند.

حیرانی تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه هایی که مردم با آن مواجه بودند هزینه های بالای درمانی بود بسیاری از داروها و تجهیزات در تعهد بیمه ها نبود و بیماران مجبور به تهیه از بازار آزاد یا پرداخت هزینه های بالای آن بودند. به همین منظور از این پس بیمارانی که از بیمه های شهری استفاده می کنند تنها 10 درصد از کل هزینه های درمانی، و بیمه های روستایی فقط 5 درصد از کل هزینه را پرداخت خواهند نمود .

وی ابراز کرد: در بررسی هایی که همکاران بهداشت و درمان و تیم اجرایی برنامه تحول نظام سلامت انجام داده اند رضایت خوبی در بین مردم به وجود آمده است و بیماران دیگر نگران پرداخت هزینه های درمانی خود نیستند و جز تحمل رنج بیماری خود هیچ رنجی را متحمل نخواهند شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از امتیازات ویژه این برنامه برای پزشکان و کارکنان شاغل در برنامه تحول نظام سلامت خبر داد و عنوان کرد: این امتیازات باعث ماندگاری و جذب بیشتر پزشکان در مراکز بهداشتی درمانی استان خواهد شد.

حیرانی یادآور شد: یکی دیگر از بسته های برنامه تحول نظام سلامت ارائه خدمات درمانی 100 درصد رایگان برای بیماران صعب العلاج، سرطانی است و از این پس این بیماران در بیمارستان های دولتی به صورت کاملا رایگان درمان خواهند شد. همچنین یکی دیگر از خدمات اجرایی در این برنامه بحث ویزیت بیماران در درمانگاههای بیمارستان های دولتی است با توجه به کمک های مالی که در این برنامه دیده شده بیمارستان ها تقویت شده است و مردم می توانند با هزینه اندک از خدمات تخصصی در درمانگاه های این بیمارستان ها استفاده نمایند.

حیرانی با اشاره به ترویج زایمان طبیعی و کاهش آمار سزارین در بیمارستان ها گفت: در اجرای برنامه تحول نظام سلامت به همکاران در بیمارستانها توصیه شده است تا مادران را به زایمان طبیعی تشویق نمایند و اهمیت بیشتری به زایمان طبیعی داده شود. به همین منظور انجام زایمان طبیعی در "بیمارستانهای دولتی" کاملا رایگان می باشد .

همچنین روسای شبکه های بهداشت و درمان، مدیران و مسئولان شهرستانهای لارستان، دیلم، رودبار، بندرانزلی و بافت، رودسر، کنارک، خارک، چابهار و سراوان نیز با حضور در پایگاه های نماز جمعه شهر خود دستاوردهای اجرای تحول نظام سلامت را برای مردم شهر خود تشریح کردند.