به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های باشگاهی ووشو در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان که به مناسبت نیمه شعبان و با حضور 5 تیم در دهکده المپیک شهرستان زاهدان برگزار شد با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.

رییس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان صبح شنبه در حاشیه مراسم تجلیل از تیم های منتخب این دوره از رقابت ها در گفتگو با مهر ابراز داشت: در این رقابت ها که به مناسبت اعیاد شعبانیه و با حضور تعداد 5 تیم در خانه ووشو زاهدان برگزار شد تعداد 67 نفر در رده های سنی نوجوان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

عباش شیبک بیان داشت: در این دوره از رقابت ها تیم "هوپ گار" به مقام نخست این مسابقات دست یافت و تیم های سپاه سلمان و همچنین تیم فروشگاه رفاه زاهدان توانستند به ترتیب بر روی سکوهای دوم و سوم بایستند.

وی با بیان اینکه بیش از 3 هزار ورزشکار در این رشته ورزشی در استان فعالیت دارند افزود: همچنین تعداد 97 مربی فعال مشتمل بر 42 خانم و 55 آقا و همچنین تعداد 217 داور فعال شامل 50 خانم و 167 آقا در رشته ووشو در استان کار آموزش ورزشکاران این رشته را در استان بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: به منظور حمایت از وتیم های ورزشی در طی سال گذشته مبلغ 850 میلیون ریال توسط هیئت ووشو سیستان و بلوچستان از طریق حامیان و اداره ورزش و جوانان جذب شده است و همچنین مبلغ یک میلیارد و 123 میلیون ریال توسط هیئت ووشو در این رابطه هزینه شده است.