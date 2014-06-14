جزئیات جلسه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با روحانی/کسی چهارشنبه به نمازجمعه نمی رود!

محمد غرضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز ظهر روحانی با دیگر کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: این جلسه به مناسبت 24 خرداد و حماسه ملی عظیمی که در این روز آفریده شد، برگزار شد.

وی افزود: آقای روحانی از کاندیداها برای شرکت در این جلسه دعوت کرده بودند و بیشتر بحث سر این بود که این حماسه عظیم ملی که به نمایش گذاشته شد و مردم در این حماسه از مسئولین جلو افتادند، گرامی داشته شود و بتوانیم این انسجام وحدت ملی را حفظ کنیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، با بیان اینکه این جلسه کوتاه بود، ادامه داد: تمام کاندیداهای ریاست جمهوری بجز آقای ولایتی در این جلسه حضور داشتند.

وی تصریح کرد: این جلسه بیشتر یک گعده سیاسی بود و همه در بحث شرکت می کردند و بیشتر محورهای گفتگو نیز در مورد اداره کشور و مردم بود.

غرضی با بیان اینکه این دولت مستقر است و به خوبی کشور را اداره می کند، گفت: در این جلسه تاکید شد که در انتخابات سال گذشته برنده و بازنده ای وجود ندارد و برنده اصلی مردم بودند و همگی ما باید دست به دست هم دهیم تا این انسجام ملی را حفظ کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته شده است شما کاندیدای انتخابات مجلس دهم خواهید شد، گفت: هنوز تا انتخابات زمان زیادی مانده است و ممکن است تا آن موقع تحولات کشور متفاوت شود بنابراین کسی چهارشنبه به نماز جمعه نمی رود.

در این نشست که به ابتکار و دعوت رئیس‌جمهور انجام شده بود، ضیافت نهار برپا و رئیس‌جمهور و میهمانان در مورد مسائل مختلف کشور با یکدیگر گفت‌وگو کردند.



