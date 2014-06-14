به گزارش خبرنگار مهر، سیامک اسدی ظهر شنبه در آئین تجلیل از اهداکنندگان نمونه خون در استان زنجان با بیان اینکه در یک و نیم سال اخیر اولویت انتقال خون استان زنجان بر ارتقای کیفیت بوده است افزود: از نظر آماری مشکلی وجود نداشته است اما در زمینه کیفیت با مشکل مواجه هستیم.

وی ادامه داد: 54 درصد اهداکنندگان خون استان اهدا کننده مستمر هستند.

اسدی افزود: یکی از مشکلات کشور خصوصاً در زنجان این است که با وجود این که مصرف کننده اصلی فرآورده‎های خونی بانوان هستند و بیش از 50 درصد فرآورده‎های خونی توسط بانوان استفاده می‌شود ولی در زمینه اهدای خون حدود 10 درصد بانوان مشارکت دارند.

اسدی با اذعان به عدم مشارکت خیرین سلامت در حوزه انتقال خون ادامه داد: توجه خیرین سلامت به سمت دانشگاه علوم‌پزشکی است، نه انتقال خون که باید با یک برنامه ریزی کارشناسی این فرایند به سوی انتقال خون نیز سوق داده شود.

وی از خیرین سلامت خواست از با مشارکت در این زمینه بخشی از مشکلات انتقال خون را عهده دار شوند.

مدیر مرکز انتقال خون استان زنجان افزود: متاسفانه خیرین سلامت به سمت انتقال خون نمی‎آیند و توجه آن‎ها به سمت دانشگاه علوم‌پزشکی است در حالی که این مشکل در شهرهای بزرگ وجود ندارد.

اسدی با بیان اینکه خیرین می توانندذ نقش موثری در توسعه پفعالیت انتقال خون داشته باشند گفت: خیرین سلامت می توانند با بازرسی و مراقبت از فرآورده‎های خونی مراکز درمانی تغییر و تحول اساسی در این زمینه خصوصا در بیمارستان‎های شهرستان‎ها مثلا بیمارستان شهرستان طارم به وجود آوردند.

در این مراسم 25 نفر از اهداکنندگان مستمر خون تجلیل شد.



