اولین اوراق مشارکت وقف توزیع می شود/ موقوفات حوزه های علمیه فارس وضعیت مناسبی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم ظهر شنبه در همایش روحانیت و وقف جمعی در جمع روحانیون با اشاره به اینکه از چندین سال گذشته تا کنون نسبت به موضوع وقف،از سوی برخی افراد بی مهری هایی صورت گرفته، گفت: امروزه موقوفات حوزه علیمه استان وضعیت مطلوبی ندارد.

وی بیان کرد: مقوله وقف به عنوان سرمایه ای بی بدیل است که در طول تاریخ در بین شیعیان رایج بوده و افراد نیک اندیش برای انجام این فریضه خیر الهی گام بر می داشتند از این رونیاز است روحانیون هر کدام برای موضوع موقوفات حوزه علمیه گام بردارد تا این سنت احیا شود.

این مسئول یادآورشد: برای احیا و ترویج شعار همه واقف هستیم باید تلاش بیشتری صورت گیرد که خوشبختانه از سال گدشته تاکنون در فارس تعداد 1500 جلد سند موقوفه ای صادر شده که به همین میزان در بحث در آمدی موقوفات در مقایسه با سال گذشته رشد 110 درصد داشته ایم.

توزیع نخستین اوراق مشارکتی وقف

حسینی مقدم در ادامه سخنان به موضوع توزیع اوراق وقفی در ماه مبارک رمضان خبردادوگفت: بر اساس نیازسنجی که از سوی خیرین صورت گرفته امروزه 70 درصد از خیرین عقیده دارند کمک های نقدی خود در جهت درمان وساخت بیمارستان هزینه کنند.

وی اضافه کرد: تلاش داریم برای نخستین مرتبه در کشور در استان فارس وتهران،اوراق مشارکتی وقف با برگه های مبلغ 100هزارتومانی از طریق بانک ملی برای ساخت بزرگترین مرکز تحقیقات ودرمانی سرطانی جنوب کشور در بین خیرین توزیع شود.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه فارس بیان کرد:امروزه تمامی مسئولین درمانی تلاش دارند در بحث پیشگیری هزینه های بیشتری صورت گیرد زیرا براین باورند که هزینه درامر پیشگیری سرمایه است ودر حال حاضر 17 درصد مرگ ومیر جامعه را بیماری سرطان تشکیل می دهد وبرهمین اساس اولویت اول راساخت بیمارستان سرطانی را در دستور کار داریم ودرآینده نیز ساخت حوزه علمیه اولویت های بعدی استان خواهد بود.

