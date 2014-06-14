رئیس جمهوری از شعارهای خود کوتاه نیامده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر با اشاره به اینکه قبل از انتخابات عده ای سعی در دلسرد کردن مردم داشته و پیش بینی می کردند انتخابات در فضایی سرد برگزار خواهد شد، اظهار داشت: برخی بر این اعتقاد بودند که مردم از روحانیت دلسرد شده و به صورت گسترده این نظر را شایع کردند اما هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر شدیم فضای پرشوری در کشور به وجود می آمد، در این بین دکتر روحانی با طرح شعار اعتدال و تدبیر و امید توانست جایگاه قابل توجهی در میان مردم فهیم ایران اسلامی پیدا کند.

وی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات سال 92 را منجر به ناکامی دشمنان دانست و ادامه داد: دنیا در برابر حضور پرشور ملت ایران در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری سرتعظیم فرود آورد و روحانی توانست با رای بالای 50 درصد به ریاست جمهوری برسد.

در مقابل منتخب مردم ایستادن، فتنه است

این مسئول با با اشاره به منویات رهبری مبنی بر اینکه هر شخص یا جریانی جلوی منتخب ملت ایران بایستد و سعی در کارشکنی داشته باشد فتنه گر است، بیان کرد: همه ما مطیع رهبری هستیم و امیدواریم برخی جریان ها توجه به شرایط کشور را مدنظر قرار دهند، همه باید با تمام توان در خدمت رسانی به مردم گام برداریم.

رئیس شورای برنامه ریزی استان تهران، شکستن فضای تحریم های بین المللی علیه ایران را نتیجه تعامل منطقی با دنیا برشمرد و افزود: ایران در حساس ترین نقطه جغرافیایی جهان و در زمره 15 کشور اول دنیا در زمینه برخورداری از معادن است، بدترین اقتصاد دنیا اقتصاد تورمی محسوب می شوود که ایران در حال خروج از این تورم است به طوریکه تا پایان سال 93 رشد تورم در 25 درصد متوقف خواهد شد.

خط کشی و نگاه بسته در خدمت رسانی به مردم معنا ندارد

هاشمی مدیریت همراه با عقلانیت را برای اداره کشور لازم دانست و بیان کرد: رسیدن به حماسه اقتصادی امکان پذیر است در صورتی که مدیریت در تمام سطوح همراه با دانش و تجربه باشد، در مجموعه استانداری تهران از هر نوع تفکری استفاده کردیم و ملاک ما گروه چپ و راست نبود چراکه نگاه و دیدگاه بسته در روابط امروزه دنیا جواب نمی دهد، نباید در خدمت رسانی به مردم خط کشی وجود داشته باشد.

وی ملاک انتخاب مدیران استان تهران را تجربه کافی، تحصیلات مرتبط و اعتدال برشمرد و گفت: خوشنامی و پذیرفتن سیاست های دولت تدبیر و امید از دیگر شرایط لازم برای انتخاب مدیران بوده است چراکه برای خدمت به مردم دعوا نداریم به همین دلیل نیز در حال حاضر آرامشی در مدیریت استان تهران وجود دارد.

احداث مترو و شبکه فاضلاب شهری، اولویت فرمانداری اسلامشهر

در ابتدای جلسه شورای اداری نیز فرماندار اسلامشهر عنوان کرد: این شهرستان با جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر دارای پتانسیل بالایی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و کشاورزی است و می توان با توجه بیشتر و دقیقتر به استعدادهای نهفته آنها را در رشد و تعالی شهرستان و استان به کار گرفت.

امیرالله حقیقی، مهمترین اولویت های فرمانداری را پیگیری احداث مترو و ایجاد شبکه فاضلاب شهری دانست و افزود: اتمام پروژه های نیمه تمام که بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، تکمیل کمربند جنوبی آزادگان تا رباط کریم و انتقال ریل راه آهن از مرکز شهر از دیگر برنامه های اولویت دار مجموعه شهرستان است.