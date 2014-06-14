پایش زیست محیطی 490 واحد صنعتی، خدماتی و زیربنایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آراسته بعد از ظهر شنبه در اولین جلسه کارشناسان پسماند و پایش آذربایجان غربی با اعلام اینکه طی سال گذشته از 926 واحد صنعتی،خدماتی و زیربنایی مستقر در آذربایجان غربی، 490 واحد مورد پایش زیست محیطی قرار گرفته، افزود: همچنین 281 واحد نسبت به ارائه گزارش خود اظهاری در پایش از طریق آزمایشگاههای معتمد سازمان اقدام کرده که 466 گزارش خود اظهاری به این اداره کل واصل و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 20 شهرک صنعتی در آذربایجان غربی فعال بوده که از این تعداد 3 شهرک صنعتی دارای تصفیه خانه فاضلاب و 6 شهرک صنعتی دارای تصفیه خانه فاضلاب در حال احداث هستند، اظهار داشت: مشکل آلودگی و دفع فاضلاب واحد های مستقر در شهرکهای صنعتی فاز 1و 2 ارومیه و خوی با اتصال به شبکه جمع آوری فاضلاب بر طرف می شود.

آراسته با اعلام اينكه پایش میزان آلاینده های مختلف زیست محیطی در استان به صورت روزمره و با برنامه ریزی های انجام شده به ویژه در بخش آلودگی صوتی در حال اجرا است، با بیان اینکه متاسفانه در سالهای پایش میزان آلودگی صوتی به عنوان یکی از معضلات جامعه امروزی به دست فراموشی سپرده شده است افزود: در این راستا پایش میزان آلودگی صوتی در استان افزایش می یابد.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه ارومیه در مرز قرار گرفتن جزو شهرهای آلوده است گفت: ارومیه هم اکنون جزو هشت شهر آلوده کشور نیست ولی احتمال افزایش میزان آلودگی ها و تجاوز از حد استانداردهای زیست محیطی در این شهر دور از تصور نبوده بطوریکه میزان آلودگی با گاز" co" منوکسید کربن در برخی از نقاط شهر در حال افزایش است.

آراسته از ریزگردها نیز به عنوان مهمترین مشکل موجود در استان نام برد و اظهارداشت: این مشکل از کشورهای همجوار وارد شده و شهرهای آذربایجان غربی را تحت تاثیر قرار می دهد و در برخی زمان ها میزان آنها بسیار افزایش می یابد که با تشکیل کارگروهی، اقداماتی در راستای تامین سلامت و دادن آگاهی به مردم صورت می گیرد.

وی بر لزوم حرکت واحدهای تولیدی و صنعتی استان جهت دستیابی به استانداردهای نشر دی اکسید کربن تاکید کرد و ادامه داد: تداوم حرکت صنایع با توجه به آلودگی های زیست محیطی و برای جلوگیری از بروز بحران جهت نیل به استانداردهای بین المللی تعیین شده ضروری بوده که اکنون 16 آزمایشگاه معتمد محیط زیست در زمینه آلاینده های آب، خاک، هوا و خودرو با این نهاد همکاری می کنند.