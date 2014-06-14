رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزارت بهداشت و درمان کشور، رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه منصوب شد.

در این حکم، دکتر حسین کریم، به عنوان رئیس جدید این دانشگاه منصوب شد.

قبل از این انتصاب، دکتر محمدرضا نیکبخت، ریاست این دانشگاه را برعهده داشته است.

دکتر حسین کریم، اصالتا شمالی و فوق تخصص قلب و عروق است.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، اواسط هفته آینده مراسم تودیع و معارفه روسای جدید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور مسئولان وزارت بهداشت و همچنین مدیران ارشد استان برگزار می شود.