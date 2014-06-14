به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ابراهیمی ظهر شنبه در چهارمین همایش تعاونی و تشکل های کشاورزی روستایی استان همدان گفت: حدود یک و دو دهم از اراضی کشاورزی کشور متعلق به استان همدان است در حالیکه چهار و دو دهم میلیون تن از محصولات کشاورزی کشور در استان همدان تولید می شود.

وی با بیان اینکه باید برنامه ریزی کشاورزی در استان همدان بر مبنای جمعیت کشاورزی استان که در روستا ها قرار دارند، انجام شود، افزود: یکی از مصوبات خیلی خوب در مورد کشاورزی جایگزین کردن ادوات کشاورزی و سیستم های نوین کشاورزی به جای سیستم های سنتی بود.

ابراهیمی مکانیزاسیون ادوات کشاورزی را یکی از اهداف کشاورزی استان همدان معرفی کرد و ادامه داد: استفاده از ادوات کشاورزی قدیمی و کهنه علاوه بر بالا بردن زحمت کشاورز از نظر اقتصادی نیز ضرر دارد.

وی در ادامه سخنانش از کمبود آب در استان همدان و در بخش کشاورزی یاد کرد و بیان داشت: درست است که استان همدان با کمبود آب در مناطق کشاورزی روبرو است اما باید دانست که بخش کشاورزی در استان همدان 28 درصد سهم اشتغال و 24 درصد ارزش افزوده استان همدان را در دست دارد.

قائم مقام سازمان جهاد كشاورزي استان همدان بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه ها واگذاری وظایف کشاورزی به بخش خصوصی است چرا که بخش خصوصی و تشکل ها بهتر می توانند مشکلات بخش کشاورزی را دنبال کنند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه توسعه بخش کشاورزی در استان همدان ضامن توسعه پایدار در استان است، عنوان داشت: تجهیز زمین های کشاورزی استان همدان به سیستم آبیاری تحت فشار یکی از عملکرد های مهمی است که موجب صرفه جویی در مصرف آب در این حوزه شده است.

وی بیان داشت: با توجه به افت سطح آب های زیر زمینی استان همدان تجهیز زمین های کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار موجب کاهش مصرف آب شده است.

قائم مقام سازمان جهاد كشاورزي استان همدان با بیان اینکه نمایندگان استان در مجلس و مسئولین باید به فکر حل مشکلات کشاورزان و کشاورزی در استان همدان باشند، ابراز داشت: کمیته ای برای حفظ و ارتقا جایگاه تشکل های کشاورزی باید تشکیل تا جایگاه عملکرد تشکل های کشاورزی بیش از پیش روشن شود.

ابراهيمي با بيان اينكه كاشت برخي از محصولات داراي توجيه فني و اقتصادي نيست و كاشت محصولات غير راهبردي مي تواند به كشاورزي استان آسيب بزند، بيان كرد: بيش از 85 درصد توليد بخش كشاورزي استان در بخش آبياري به سفره هاي آب زير زميني متكي است.

وي با بيان اينكه برداشت غير مجاز و حساب نشده از سفره هاي زير زميني كشاورزي استان همدان را با خطر مواجه مي كند، عنوان كرد: يكي از مهمترين فعاليت ها در بخش كشاورزي مربوط به تامين بذر است چراكه اگر بذر غير مرغوب باشد از قابليت آب، برق و غيره استفاده مي شود اما نتيجه مطلوب حاصل نمي شود.