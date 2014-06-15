دستورالعمل جدید ستادکل برای تیم های نظامی/ قرارداد بازیکنان سرباز بر اساس حقوق سربازی

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز، فجرسپاسی شیراز، نیروی زمینی ارتش، ملوان و سایر تیم های نظامی که می توانند از بازیکنان سرباز استفاده کنند، براساس دستورالعمل های جدید نمی توانند بازیکن را به عنوان سرباز مستقیم جذب کرده و برای طی دوران خدمت با او قرارداد امضا کنند. این بازیکنان باید ابتدا به تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح معرفی شده و از این راه تقسیم شوند.

وی ادامه داد: باشگاههای نظامی حق ندارند از پول بیت المال به جز حقوق سربازی پول دیگری به بازیکنان سرباز دهند. اگر متوجه شویم تیمی در قرارداد تخلف کرده است به شدت با مسئولان آن برخورد می کنیم.

به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح، اگر تیمی می خواهد با بازیکن سرباز قرارداد بیشتری را امضا کند مدیران تیم از جیبشان می توانند این پول را پرداخت کنند. براساس ضابطه و دستورالعمل جدید از لیگ جدید این موضوع اعمال شده و دیگر اجازه قراردادهای خارج از قانون را نمی دهیم.

کمالی افزود: بازیکنانی که به این موضوع اعتراض دارند می توانند با مراجعه به سازمان وظیفه عمومی به خدمت وظیفه اعزام شوند.