به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان که با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد با تبریک حماسه بزرگ 24 خرداد اظهار داشت: در برنامه های توسعه محور و پایدار محیط زیست رکنی اساسی بوده و تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به این موضوع باید حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه باید با تلاش بسیار در حوزه مختلف معیشت را بریا مردم بهتر کنیم تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به نحوی باشد که بتوانیم محیط زیست مورد نظر مردم را تایید کنیم.

وی ادامه داد: بوشهر استانی با وسعت کم با 900 کیلومتر ساحل به همراه جزایر مربوطه محل استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوده و برنامه ریزی خاصی می طلبد که از این قسمت ها و محیط زیستمان حفاظت کنیم.

سالاری با بیان اینکه باید مردم را منسجم تر وارد کار حفاظت محیط زیست کنیم خاطر نشان کرد: سازمان های مردم نهاد باید با تقویت خود یاور دولت در این مسئله مهم حیاتی بوده و باید با دادن یک ساختمان به اسم سمن‌های زیست محیطی به این کار تثبیت بیشتری ببخشیم.

معافیت‌ها و حق آلایندگی به شهرها و روستاهای مجاور صنایع تخصیص یابد

استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر حساسیت‌های بالایی در حوزه محیط زیست دارد، اظهار داشت: می توانیم با کمک نیروی فعلی اختیارات محیط زیست استان را تقویت کنیم چرا که با این کار شاهد حضور موثرتری خواهیم بود.

سالاری با بیان اینکه آلایندگی محدوده تعریف شده ای ندارد، تصریح کرد: مناطق ویژه ما در خطر بوده و در خصوص عوارض و آلایندگی بحث های خاصی پیش آمده و سلامتی روستاهای متعدد ما در خطر بوده که از معافیت و حق آلایندگی برخوردار نبوده و این موضوع اهتمام ویژه رئیس سازمان محیط زیست را می طلبد.

وی با بیان اینکه دانشگاهیان تمایل بسیار زیادی برای ورود به بحث محیط زیستی دارند اظهار داشت: باید محیط زیست برای متولیان حفظ شده و بتوانیم در مناطق چهارگانه گردشگری را رونق دهیم.

سالاری ادامه داد: مشکلات به وجود آمده در سنوات گذشته مربوط به تالاب ها و ریزگردها و مصداق های این موضعات را بررسی کرده و تقاضا داریم اعتبارات لازم را به ما اختصاص دهند تا بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم.