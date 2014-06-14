به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته تیم فوتسال امید صباي قم در راه رسیدن به مقام قهرمانی ششمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور به دیدار نهایی راه یافت و امسال تيم ماهان تنديس با برخورداري از استعدادهاي فوتسال قم به دنبال دستيابي به اين مهم است.

در ليگ ششم بعد از پایان مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال جوانان باشگاه‌های کشور که با رقابت 14 تیم در دو گروه به انجام رسید، در نهایت چهره چهار تیم راه‌یافته به نیمه ‌نهایی مشخص شد که با صعود صباي قم برای پنجمین بار به نیمه نهایی همراه بود.

صباي قم در مرحله ‌نهایی این دوره از مسابقات که به میزبانی شهرستان رشت انجام شد، در مصاف با تیم نام آشنای حفاری اهواز به پیروزی رسید و همانند سال‌های 1386 و 1387 که دو بار ارم‌كيش قم به فینال رسیده بود، در سال 1392 نیز صبا راهی دیدار فینال این دوره از مسابقات شد.

تیم فوتسال امید صباي قم در این دیدار که در حضور تماشاگران رشتی برگزار شد، بارها در مقابل دروازه تیم حریف خود صاحب موقعیت گلزنی شد اما در نیمه نخست این بازی از رسیدن به گل ناکام ماند و 20 دقیقه وقت مفید این دیدار را با تساوی بدون گل به پایان رساند.

در نیمه دوم این دیدار حساس مرحله نیمه نهایی ششمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور دو تیم با امید فراوان برای رسیدن به گل برتری و کسب پیروزی به میدان رفتند که در نهایت تیم ماهان تنديس قم دو گل به تیم شرکت ملی و حفاری ایران یکی از تیم‌های مدعی مسابقات امسال زد و در پایان 40 دقیقه رقابت نزدیک و نفس‌گیر مقابل حریف خود به برتری دست یافت و راهی دیدار نهایی شد.

با اتفاقات رخ داده در مرحله نیمه نهایی ششمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور، تیم‌ فوتسال امید ماهان تنديس قم برای کسب مقام قهرمانی در دیدار نهایی برابر برنده دیدار تیم‌های راه ساری و شهرداری رشت به میدان رفت ولي با شكست از اين تيم به مقام نايب قهرماني دست يافت.

گذشته از آن چيزي كه سال گذشته براي صبا رخ داد و راي به نايب قهرماني اين تيم در ليگ فوتسال اميد باشگاه‌هاي كشور داد امسال تيمي به نام ماهان تنديس به عنوان نماينده قم در ليگ حضور دارد و تا كنون ديدارهاي دور رفت را با كسب شش پيروزي قاطع پشت سر گذاشته است.

امسال تیم فوتسال ماهان تنديس قم به عنوان صدرنشین هم اكنون در مكان نخست گروه دوم مقدماتی است و با توجه به نتايجي كه كسب كرده اين شانس را دارد كه به عنوان تيم اول راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور شود.

