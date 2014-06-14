انقلاب اسلامي بيشترين خدمت را به نيروهاي مسلح كرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله سيداحمد خاتمي در جمع كاركنان انتظامي فارس با اشاره به وضعيت نابسامان امنيت در كشورهاي منطقه اظهار كرد: بايد خدا را شاكر باشيم كه در ميان نا امني ها، امن ترين كشور منطقه جمهوري اسلامي ايران است و اين امنيت مرهون تلاش افرادی مانند نيروهاي خدمتگزار پليس در جامعه است.

وي با اشاره به حديثي از حضرت علي(ع) بيان كرد: لازم است انسان در اين موضوع كه ديروزش چگونه بوده، امروز كجاست و فردا و افق آينده اش چگونه خواهد بود، تامل كند.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: با مقايسه نيروهاي مسلح كشور قبل و بعد از انقلاب متوجه مي شويم انقلاب اسلامي ايران به همه خدمت كرده اما بيشترين خدمت را به نيروهاي مسلح كرده است.

آيت الله خاتمي افزود: طاغوت رضاخان و پسرش نمادي را به نام "شهرباني" درست كرده بودند كه هم كار انتظامي و امنيتي و هم كار "ساواك" را انجام مي داد و از اين نيرو براي سركوب آزادي و دين مردم استفاده مي كرد.

وي گفت: رژيم پهلوي به دنبال اين بود كه نيروهاي مسلح را همانند ساير كشورها "لائيك" و از اينكه نيروهاي مسلح ما با دين مانوس و به مردم نزديك شوند وحشت داشتند.

امام جمعه موقت تهران تصريح كرد: با تمام تلاش هاي رژيم طاغوت، بدنه نيروهاي مسلح ما به گونه اي بود كه نتوانستند به عمق آن نفوذ كنند و دليل آن هم پيوستن بدون درگيري اين عزيزان به انقلاب اسلامي بود.

عضو مجلس خبرگان رهبري با برشمردن پنج ويژگي بارز نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان گفت: نيروهاي مسلح كشور ما نيروهاي عقيدتي و عاشق دين و كشورشان هستند زيرا كشورشان پايگاه اهل بيت(ع) است.

وي مردمي بودن نيروهاي مسلح را از ديگر ويژگي هاي نيروهاي مسلح كشورمان برشمرد و گفت: نيروهاي مسلح دنيا جدا از مردم هستند و از آنجا كه اين نيروها براي سركوب مردم بكارگيري مي شوند از مردم بريده هستند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد نيروهاي مسلح دنيا در خدمت يك فرد يا در خدمت يك آل يا خاندان و يا حزب هستند، اما در كشور ما نيروهاي مسلح به خدا خدمت مي كنند و وابستگي به فرد يا حزب خاصي ندارند.

آيت الله خاتمي بيان كرد: ويژگي منحصر به فرد ديگر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اين است كه اصل براي ارتقاء در اين نيروها، پاكي و ارزش هاي اخلاقي است.

عضو مجلس خبرگان رهبري پنجمين ويژگي بارز نيروهاي مسلح كشورمان را داشتن فرمانده كل قوا عنوان كرد و گفت: داشتن چنين فرمانده اي مدير و مدبر در دنيا بي سابقه و براي نيروهاي مسلح ما مايه افتخار است.

وي اظهار كرد: وضعيت فرداي نيروهاي مسلح كشور ما نيز به گونه اي است كه انشاالله اين عزيزان با عملكرد خوب خود مي توانند زمينه ساز ظهور حضرت "بقية الله اعظم" باشند و در ركاب آن حضرت خدمتگزاري كنند.

فرمانده انتظامي فارس نيز در اين مراسم گفت: كاركنان انتظامي فارس با "بصيرت" به پاسداري از حريم ولايت مي پردازند و توانستند با تلاش خود و تاسي از فرمايشات مقام معظم رهبري و اجراي تدابير فرمانده ناجا، امنيت، آسايش و آرامش نسبي را براي هم وطنان در استان فارس فراهم كنند.

سردار سیروس سجاديان بيان كرد: كاركنان پليس فارس بدون وابستگي به هيچ حزب و گروهي گوش به فرمان ولايت هستند و هميشه ادامه دهنده راه شهدا، جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامي و مدافع ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند.

اين مراسم به مناسبت گراميداشت ميلاد سراسر نور منجي عالم بشريت حضرت "صاحب الزمان" (عج) با حضور كاركنان انتظامي فارس در مجتمع انتظامي شهيدفعال در شهرستان شيراز برگزار شد.