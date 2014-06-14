۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

رحمتی:

ترویج فرهنگ مهدویت راهکار اساسی مقابله با جنگ نرم است/ لزوم توجه به مدیریت جهادی برای اعتلای دینی

ورزقان – خبرگزاری مهر: شهردار ورزقان ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار را راهکار اساسی در مقابله با جنگ نرم دشمنان و تهاجم فرهنگی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رحمتی شادباد شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اعیاد بزرگ شعبانیه گفت: گسترش و تعمیق فرهنگ انتظار یگانه منجی عالم بشریت در شرایط ایستادگی استکبار جهانی در مقابل اسلام برای از بین بردن ارزش های اسلامی، امری ضروری است.

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه ویژه به موضوع فرهنگ تاکید کرد: در این عرصه باید مدیریت جهادی برای اعتلای فرهنگ دینی در دستور کار مسوولان قرار گیرد و هم افزایی نیروها و امکانات نهادهای مرتبط با این حوزه می تواند به تسریع روند تحقق دستورات رهبری منجر شود.

شهردار ورزقان با اشاره به برنامه های فرهنگی این مجموعه و تلاش برای تحقق فرمایشات معظم له در عرصه های فرهنگی و اجتماعی گفت: اعیاد نیمه شعبان یادآور روزی بزرگ است که جهان از شر ستمگران پاک و زمین پر از عدل و داد می شود و مردم ورزقان نیز به جهت زنده نگه داشتن این فرهنگ و در آرزوی این پیروزی بزرگ اقدام به برگزاری مراسم فرهنگی و نکوداشت ولادت ولی عصر (عج) می پردازند.

کد مطلب 2311341

