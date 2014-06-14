به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز شنبه 24 خرداد در جلسه «بررسی آسیب شناسی زبان فارسی و مقابله با به کارگیری از واژه‌های بیگانه» ضمن بیان این مطلب گفت: قوانین‌،‌ آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوط به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه کاملا شفاف و روشن است.

وزیر ارشاد با تاکید بر اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه ادامه داد: برای اجرای این قانون باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط به وظایف قانونی خود عمل کنند. بر اساس آیین نامه و دستورالعمل‌های این قانون؛‌ افراد نباید از اسامی و عناوین بیگانه در مکاتبات،‌ گفتارها،‌ سخنرانی‌ها و حتی عناوین مغازه‌ها و فروشگاه‌های خود استفاده کنند.

وی همچنین استفاده از برخی نشانه‌های بیگانه و تبلیغات روی برخی کالاها با استفاده از این علایم را، خلاف قانون اعلام کرد.

جنتی گفت: علاوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ سایر دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری،‌ آموزش و پرورش،‌ بهداشت درمان و آموزش عالی و سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌ شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های ذیربط باید در جلوگیری از رخنه عناوین و اسامی بیگانه به جای برخی واژه‌های فارسی اهتمام ورزند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تغییر عناوین بیگانه مورد استفاده به فارسی و الزام مردم به استفاده از واژه‌های فارسی در عناوین و اسامی را بسیار دشوار دانست و افزود: برای اجرای آن باید به اجماع جدی قانونی رسید.

جنتی تاکید کرد: به نهادهایی که متصدی ثبت شرکت‌ها یا واحدهای صنفی هستند از جمله وزارت بازرگانی توصیه می‌شود تا برای مراکز و کالاهای دارای عنوان‌های بیگانه مجوز صادر نکند.

وی بر ضرورت انجام تحقیقات و پژوهش‌های گسترده و ریشه یابی و آسیب شناسی علل گرایش به استفاده از عناوین بیگانه تاکید کرد و افزود: در این مسیر پژوهشگاه فرهنگ و هنر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌توانند بررسی‌های لازم را به عمل آورند.

جنتی ادامه داد: اطلاع رسانی و حساس کردن مردم درخصوص ضرورت صیانت و پاسداری از زبان و ادبیات فارسی نیز می‌تواند در جلوگیری از اشاعه عناوین بیگانه در زبان فارسی موثر باشد و در این میان نقش مطبوعات‌ و صدا و سیما نیز بسیار اساسی است.

وی افزود: فرهنگستان زبان و ادب فارسی با جمع آوری و تدوین مجموعه‌ای از اسامی و عناوین فارسی در قالب انتشار کتاب و یا قراد دادن در پایگاه اطلاع رسانی خود، می‌تواند به بسیاری از مراکز و نهادهایی که در صدد دریافت مجوز و نامگذاری مراکزشان هستند، برای استفاده از اسامی فارسی، پیشنهاد و مشاوره بدهد.

عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود کمیسیون فرهنگی مجلس با تشکیل جلسه‌ای از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه، گزارش عملکرد آنان را دریافت کند تا بررسی جامع همراه با آسیب شناسی در این باره صورت گیرد.

در ادامه این جلسه غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به مغفول ماندن زبان فارسی از سوی برخی مسئولان و دست اندرکاران گفت: مقام معظم رهبری همواره در بسیاری از فرمایشات خود به زبان فارسی و صیانت و حفظ آن تاکید داشته‌اند و باید برای رفع دغدغه‌های ایشان در این زمینه تمام تلاش وتوان خود را به کار گرفت.

وی افزود: ملت ایران همواره در بسیاری از صحنه‌های تاریخی صیانت از زبان خود را به اثبات رسانده‌اند و آن را هویت خود می‌دانند به طوری که حتی پس از ورود اسلام به کشور دین خود را تغییر دادند ولی زبان خود را تغییر ندادند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیشنهاد کرد: لازم است در راستای حفظ و صیانت از زبان و ادب فارسی شورایی با عنوان «شورای هماهنگی پاسداری از زبان فارسی» تشکیل شود و در آن نماینده و عضوی از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط در زبان و ادب فارسی حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: لازم است اقدامات و فعالیت‌های حوزه زبان و ادب فارسی در سطح حاکمیتی تدوین و تمامی سازمان‌ها و نهادها را موظف و مکلف به اجرای قوانین آن کرد.

در ادامه جلسه، حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برخی اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی، گفت: یکی از اقدامات این معاونت در راستای صیانت از زبان فارسی اضافه کردن شاخص جدیدی با عنوان پاکیزه‌نویسی در مطبوعات است که در آن تمامی دست‌اندرکاران رسانه‌ای را ملزم به درست‌نویسی کرده است.

در این نشست، حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، خجسته معاون سازمان صدا و سیمای جمهوزی اسلامی ایران‌ و داوودآبادی معاون فرهنگی وزیر بهداشت نیز حضور داشتند.