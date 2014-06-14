یک میلیون هکتار اراضی استان سمنان تحت تأثیر فرسایش بادی/ نشست زمین در دشت های سمنان و دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد پیش از ظهر شنبه با یادآوری اینکه 17 ژوئن مصادف با 27 خرداد به نام روز جهانی مقابله با بیابان زائی نامگذاری شده است، افزود: این استان پنج میلیون و 200 هزار هکتار عرصه بیابانی را به خود اختصاص داده است.

وی، ضمن بیان اینکه به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان زائی مراسم مختلفی با هدف آشنائی هر چه بیشتر افکار عمومی با این پدیده در سطح استان برگزار می شود، اظهار داشت: در این راستا عوامل موثر در ایجاد این پدیده و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص جلوگیری از پیشروی بیابان و مقابله با بیابان زائی تبیین می شود.

توانمندسازی جوامع محلی استان سمنان در راستای بیابانزدایی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: همه ساله با توجه به تنگناها و چالش های مرتبط با بیابان شعاری به مناسبت این روز اعلام می شود که شعار سالجاری روز جهانی مقابله با بیابان زائی تحت عنوان "زمین به آیندگان تعلق دارد، بیائیم آن را در مقابل اثرات تغییر اقلیم حفظ کنیم" نامگذاری شده است.

میرعماد گفت: مراسم روز جهانی مقابله با بیابان زائی در استان سمنان با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی، شرکت سهامی آب منطقه ایی، دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: از آنجائی که اقدامات موثر و خوبی در خصوص بیابان زدائی در استان سمنان انجام شده است و این استان نیز در ارتباط با پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن و توانمندسازی جوامع محلی اقدامات شاخصی را به انجام رسانده، بر همین اساس مراسم روز جهانی مقابله با بیابان زائی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه اجرایی در 27 خرداد ماه با حضور چهره ماندگار کشور پروفسور کردوانی برگزار می شود.

تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین، مهمترین چالش زیست محیطی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان افزود: پدیده بیابانزایی و تخریب سرزمین توسط عوامل طبیعی و انسانی، به همراه دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین، مهمترین چالش زیست محیطی جامعه جهانی در قرن 21 محسوب می شود.

میرعماد خاطرنشان کرد: بیش از 110 کشور جهان در معرض تهدید جدی تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین قرار دارند.

وی اظهار داشت: نوع اقلیم با 57 درصد از عوامل غالب، مهمترین عامل بیابانزایی در سطح استان محسوب شده و شرایط ژئومورفورلوژیک و ... در مراتب بعدی مؤثر در این امر قرار دارند.

فرسایش بادی یکی از مهمترین جنبه های ظهور پدیده بیابان زایی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان، فرسایش بادی را یکی از مهمترین جنبه های ظهور و بروز پدیده بیابان زایی عنوان و تصریح کرد: استان سمنان نیز به عنوان یک استان با سیمای عمدتأ بیابانی به شدت با این معضل درگیر بوده و پروسه فرسایش بادی و عوارض ناشی از آن هر ساله خسارت بسیار زیادی را به تأسیسات اقتصادی و منابع زیستی آن وارد می کند.

میر عماد مهار کانون های بحرانی و فرسایش بادی را از اولویت های مقابله با بیابان زایی در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان عنوان کرد.

وی اجرای طرح های تثبیت تپه های ماسه ای، احداث باد شکن، انجام پروژه های نهال کاری و بذر کاری در سطح استان سمنان، انجام پروژه های کنترل هرز آب جهت توسعه پوشش گیاهی در اراضی بیابانی و اجرای طرح های مدیریت جنگل های بیابانی دست کاشت در باغزارهای دست کاشت قدیمی را از اقدامات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای جلو گیری از بیابانزایی و کنترل فرسایش عنوان کرد.

98 درصد از مساحت کل استان سمنان را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اینکه بیش از 98 درصد از مساحت کل استان را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند، تصریح کرد: حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری مناسب از عرصه های منابع طبیعی برعهده این اداره کل است.

میرعماد با بیان اینکه آحاد مردم در ایجاد تغییرات و بعضا تخریب منابع طبیعی نقش دارند، ابراز داشت: این اداره کل تنها دستگاه متولی در برابر حریق، تعرضات، نابودی پوشش گیاهی و جلوگیری از توسعه بیابان زدایی استان است.

وی با تصریح بر اینکه انتظار داریم مردم نیز به وظائف خود در حفظ و احیا منابع طبیعی عمل کنند، بیان داشت: بهره برداری های نامناسب موجب تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک در استان شده است.

برداشت بی رویه آب مهم ترین مشکلات منابع طبیعی

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان یکی از مهم ترین مشکلات منابع طبیعی را برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی دانست و گفت: امروز بیش از ظرفیت مراتع استان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در برخی مناطق استان سمنان عمق حفر چاه های آب به 250 متر نیز رسیده است و این مسئله زنگ خطر بزرگی محسوب می شود.

وجود 3.7 میلیون هکتار مرتع در استان سمنان

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان اظهار داشت: میزان مراتع در استان سمنان 3.7 میلیون هکتار است که این میزان مورد استفاده 1.3 میلیون واحد دامی قرار می‌گیرد که این رقم بیش ظرفیت مراتع استان است.

میرعماد با یادآوری اینکه هر ساله با فصل بهار و رشد گیاهان مرتعی، برخی از مراتع این استان دستخوش چرای غیر مجاز دام می‌شوند که این امر مغایر با قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور است بیان کرد: چرای زودرس و واحد دامی خارج از ظرفیت باعث تخریب شدید مراتع می‌شود.

وی عنوان کرد: حرکت دام در زمین‌های شیب‌دار باعث جابه‌جایی خاک شده و در صورت تکرار، تراس‌های کوچکی ایجاد خواهد و موجب فرسایش خاک می شود.

نقش مهم رسانه‌های گروهی در ارتقای سطح فرهنگ استفاده از منابع طبیعی

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان، با تاکید بر اینکه با فشرده شدن خاک، آب توانایی نفوذ را نداشته و خاک نمی‌تواند آب را به خوبی جذب و نگهداری کند، تصریح کرد: از بین رفتن پوشش گیاهی، سخت شدن نفوذ آب در خاک و آغاز ساییدگی زمین و از دسترس خارج شدن نزولات آسمانی از پیامدهای مهم چرای زودرس است.

میرعماد تشریح کرد: رسانه‌های گروهی با اطلاع‌رسانی و آموزش بهره‌برداران می‌توانند در ارتقای سطح فرهنگ استفاده از منابع طبیعی سهم به‌سزایی داشته و ما را در امر خطیر حفظ و حمایت از انفال حمایت کنند.

وی بر لزوم حمایت مردم در راستای توسعه فضای سبز تاکید کرد و گفت: بیش از 60 درصد اکسیژن توسط درختان و پوشش های گیاهی تامین می شود و به همین دلیل باید با توسعه فضای سبز علاوه بر تامین هوای سالم به مقابله با ریزگردها و آلودگی ها هوا در استان تلاش کنیم.

بروز پدیده نشست زمین در دشت های سمنان و دامغان

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان بروز پدیده نشست زمین در دشت های این استان را از دیگر عوارض خشکسالی دانست و گفت: این پدیده در جنوب شهرستانهای سمنان و دامغان مشهود است.

میرعماد گفت: خشکسالی سبب شده تا 10 هزار هکتار از "اشنیان" زارهای جنوب سمنان در حال خشک شدن باشد و این اراضی را از دست دهیم.

وی بروز خسارت 80 میلیارد ریالی به دلیل عوارض کاهش تولید علوفه در مراتع را از دیگر عوارض خشکسالی برشمرد و گفت: این امر در مناطق ییلاقی 17 میلیارد ریال و در مناطق قشلاقی 63 میلیارد ریال ریال خسارت وارد کرده است.

کاهش یک درصد تولید علوفه به ازای هر میلیمتر کاهش بارندگی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: به ازای هر میلیمتر کاهش بارندگی در مناطق قشلاقی یک درصد کاهش تولید علوفه داریم که این رقم در مناطق ییلاقی نیم درصد است.

وی گفت: خشکسالی سبب شده تا بذردهی گیاهان در مناطق ییلاقی یک ماه کاهش یابد و وضعیت فعلی پوشش گیاهی در این مناطق مربوط به شرایط آخر تیر باشد.

میرعماد در خاتمه، بر مدیریت مابع آب، تزریق آب به سفره های زیرزمینی و آموزش به مردم و بهره برداران تاکید کرد.