به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست بررسی مشکلات سد آبی تنگ سرخ شهرستان بویراحمد ظهر شنبه با حضور استاندار، نماینده بویراحمد و دنا در مجلس، برخی مدیران مربوطه و نمایندگان معترضین برگزار شد.
استاندار استان در این نشست گفت: در ساخت سد تنگسرخ باید همه حق و حقوق مردم منطقه تنگسرخ لحاظ شود.
سید موسی خادمی افزود: از نظر فنی اکنون مشکلی برای ساخت این سد وجود ندارد و توجیه فنی آن توسط کارشناسان خبره امور آب ارائه شده است.
وی بیان کرد: این پروژه هم اکنون به دلیل معارضات اجتماعی متوقف شده است.
خادمی خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی خواسته ها و انتظارات مردم شد و بیان داشت: در ساخت سد تنگسرخ باید همه حق و حقوق مردم منطقه تنگسرخ، گنجگون و روستاهای پایین دست این سد تأمین شود.
وی تاکید کرد: کارشناسان باید به دقت همه ضرر و زیانهای مردم را برآورد کنند تا هیچ یک از ساکنین منطقه متضرر نشوند.
استاندار همچنین بر ارائه درخواستها و پیشنهادات معارضین مردمی در جلسه آینده تاکید کرد و گفت: در آن نشست با رد و یا قبول برخی از پیشنهادات که منطقی و واقعی به نظر میرسند باید هم مشکلات مردم را برطرف کرد و هم سریعتر کار اجرای سد آغاز شود.
وی تصریح کرد: سد تنگسرخ پروژهای ملی است و مسئولان و مردم باید به دید یک پروژه ملی به آن بنگرند و در راستای مشکلات فرا روی ساخت سد اقدام کنند.
خادمی اظهار داشت: با ساخت این سد مشکلات دراز مدت آب شهر یاسوج در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعتی و آشامیدنی برطرف خواهد شد.
حقوق مردم تنگ سرخ ضایع نخواهد شد
نماینده بویراحمد و دنا در مجلس نیز گفت: حق و حقوق مردم در اجرای سد تنگ سرخ ضایع نخواهد شد.
غلام محمد زارعی افزود: ساخت سد تنگسرخ نیز جز حقوق و مطالبات مردمی و پروژه ای ضروری برای تأمین آب شهر یاسوج است.
زارعی بیان داشت: عملیات اجرا و ساخت این سد نباید فدای سیاسیکاری شود.
نماینده مردم بویراحمد و دنا عنوان کرد: کشاورزی و صنعت منطقه بستگی به احداث سد و استفاده از قابلیتهای آن دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست همچنین نماینده معارضان محلی به پاره ای از مشکلات احداث این سد و آواره کردن مردم منطقه پرداخت.
