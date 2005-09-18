مجموعه غزل "گريه امپراتور" تجلي دوباره شعر گذشته است

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر به نقل از روابط عمومي كانون ادبيات ايران، كاكايي گفت: فاضل نظري تكرار غزل گذشته ماست، چون عظمت لحن زبان فارسي براي ما تكرار مي شود و شاعر با لحني پيامبر گونه هشدار مي دهد.

وي افزود: اگر در شعر فاضل دقت كنيم به جز چند واژه امروزي كه نشان از جهان مدرن دارد چيز ديگري نمي يابيم و به همين خاطر غزل "گريه امپراتور" را تجلي دوباره شعر گذشته مي دانم.

محمد سعيد ميرزايي - شاعر - درباره اين مجموعه گفت: فرم غزلهاي نظري به عقيده من خطي نيست بلكه اشارتي است و فكر مي كنم وجه معاصر بودن غزل او بر وجوه ديگر غلبه دارد و نمادهايي كه در شعر او قرار دارد رويكرد شاعر را به اسطوره نشان مي دهد.

سيد رضا محمدي - شاعر- با بيان اينكه شاعر نماينده ناخودآگاه جمعي انسان و پيامبر خودآگاهي زمان است گفت: واكنش شاعر در برابر كشفهاي نو بسيار كمتر از آنچه گمان مي رود تازگي دارد.

وي افزود: نوگرايي را نمي توان با كلمات نو به شعر آورد بلكه نوگرايي بايستي در زير ساخت شعر و در ذهن شاعر باشد. شاعري كه در جهان مدرن زندگي مي كند خواه ناخواه شعرش هم بايد مدرن باشد.

محمد رمضاني فرخاني نيز گفت: متاسفانه تعريف جامع و مشخصي از نوبودن و معاصر بودن نداريم . حركت زبان از ابتداي شعر فارسي تاكنون تغير چنداني نداشته كه ما بخواهيم زبانمان را مجموعه به مجموعه دگرگون كنيم.

وي افزود: بيدل دهلوي هم چند قرن بعد از رودكي با همين زبان شعر گفته و اگر ملاك نو بودن زبان باشد به جرات مي توان گفت زبان بيدل از زبان ما هم نوتر است.

فاضل نظري شاعر مجموعه "گريه امپراتور" با قرائت چند غزل از مجموعه و بيان از عمر شاعري اش چند سالي نمي گذرد و اين دفتر واگويه هاي سليان گذشته است گفت: نوشتن ، شادي ها و غم ها را باقي و فاني مي كند، باقي در دفتر و فاني در وجود.