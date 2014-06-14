به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد پیش از ظهر امروز در حاشیه‌ چهل و دومین جلسه‌ی علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در جمع خبرنگاران در خصوص برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه عنوان می‌شود پالایشگاه صنعتی سبز است، گفت: در حال حاضر پالایشگاه اصفهان سوخت مازوت را تولید می‌کند که این سوخت در نیروگاه منتظری و اسلام آباد اصفهان مصرف می‌شود و آلایندگی‌هایی را به بار آورده است.



وی با بیان اینکه چون پالایشگاه مازوت تولید می‌کند و مازوت تولید شده به مصرف می‌رسد پالایشگاه را صنعتی پاک می‌نامند، افزود: اما باید توجه داشته باشیم که توسعه‌ی پالایشگاه در 200 هکتار فضای تعبیه شده برای این صنعت فاکتور مناسبی برای معرفی کردن این صنعت به نام صنعت پاک نیست.



شهردار اصفهان با بیان اینکه من بر علیه کسی نیستم و می‌خواهم در صورت امکان با همبستگی مشکلات شهر را مرتفع کنم، افزود: در این راستا از سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی تقاضا دارم که در خصوص صنعت پاک یا آلاینده بودن پالایشگاه تحقیق و بررسی کنند.



وی با بیان اینکه پالایشگاه اصفهان طی سه سال گذشته ریالی را بابت عوارض به شهرداری اصفهان پرداخت نکرده است، اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری اصفهان بیش از 200 میلیارد تومان از پالایشگاه اصفهان طلب دارد.



سقائیان نژاد در خصوص جابجایی ایستگاه قطار سریع‌السیر اصفهان - تهران نیز گفت: تمام کارهای کارشناسی شده برای جایگیری مناسب ایستگاه قطار سریع‌السیر انجام شده است ولی بر اثر برخی از بخشی‌نگری‌های نمایندگان مجلس قرار است که ایستگاه این قطار به غربی ترین نقطه منطقه‌ی برخوار انتقال یابد که با مشکلاتی مواجه خواهد بود.



وی ادامه داد: برای راه‌اندازی قطار سریع‌السیر اصفهان – تهران نباید به بخشی‌نگری‌ها توجه شود.



شهردار اصفهان در خصوص وضعیت احیای بافت فرسوده در شهر اصفهان نیز گفت: بر اساس ماده 173 قانون بافت‌های فرسوده شهرداری‌ها موظف هستند هر سال 10 درصد از بافت فرسوده را احیا کند و این در حالی است که ردیف اعتباری برای این طرح تعریف نشده است.



وی با بیان اینکه چنانچه برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص بافت فرسوده انجام شود، گفت: در صورت برنامه‌ریزی‌های درست می‌توان با مذاکره با سرمایه‌گذاران این بخش را به سرعت احیا کرد.