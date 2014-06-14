صادرات و واردات کالا با مشکلات زیادی همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه بعد از ظهر شنبه در نشست مشترک هم اندیشی مدیر کل گمرکات مازندران با مدیران و تشکلهای اقتصادی استان اظهار داشت : با وجود تحریمها و افزایش تورم، تولیدکنندگان ما روزهای سختی را می گذرانند و ما باید در این روزها در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشیم.

وی گفت : فعالان اقتصادی استان مشکلات خود را به ما منعکس کردند و این نشست را برای برطرف کردن مشکلات آنان با مدیرکل گمرکات برگزار تا از نزدیک با این مشکلات آشنا شوند و با مذاکرات انجام شده با تولیدکنندگان به یک نتیجه مطلوی برسیم.

عشریه با اشاره به این که مدیرکل گمرکات استان برای رفع مشکلات تولیدکنندگان استان اعلام آمادگی کرده است افزود: بانکها و گمرکات با وجود مشکلات اقتصادی و تحریمها، هنوز کمک ما هستند.

رئیس اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: با وجود مشکلات زیادی که صادرکنندگان و واردکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند اما همواره اجازه ندادند صادرات متوقف شود.

وی گفت: ما باید با در دست گرفتن بازار cis در توسعه کشور حضور فعال داشته باشیم و با توجه به حجم واردات به بندر امیر آباد از این پس افزایش ساعات کاری این بندر را داشته باشیم.

وی خواستار افزایش ساعت کار بندر امیرآباد تا ساعت 12 شب شدو گفت: صادر کنندگان نباید به خاطر تعطیلی زمان را از دست بدهند وبرنامه ریزی برای انجام کارهای صادراتی به تعویق نیفتد.

